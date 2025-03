Lesionado, Neymar é cortado da seleção brasileira junto de outros dois jogadores; veja

Com isso, Lucas Perri, do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid, foram convocados por Dorival Júnior como substitutos.

— Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliação realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid — explicou Dorival Júnior.

A apresentação da delegação da seleção brasileira está marcada para a próxima segunda-feira (17), em Brasília. Na quinta, os comandados de Dorival Júnior receberão a Colômbia às 21h45, no Mané Garrincha. Posteriormente, o Brasil visitará a Argentina no dia 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Craque fora de decisão pelo Santos

Com um edema na coxa esquerda, Neymar também não esteve à disposição do técnico Pedro Caixinha, do Santos, na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. A princípio, a expectativa era de que o problema físico não tirasse o camisa 10 da convocação da seleção brasileira, uma vez que a comissão técnica já sabia da questão quando anunciou os convocados. No entanto, o craque passou a semana inteira em tratamento no clube paulista e, ainda com incômodo, não conseguiu se colocar à disposição de Dorival Júnior.

Como o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista, Neymar só deve retornar aos gramados no dia 30 de março, quando o Santos enfrentará o Vasco em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.