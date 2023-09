Leila Pereira se torna a quarta mulher mais rica do Brasil; veja fortuna da presidente do Palmeiras

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acaba de ganhar uma nova posição e se torna a quarta mulher mais rica do Brasil. O ranking foi divulgado recentemente pela revista Forbes.

Segundo o levantamento, a fortuna da empresária cresceu R$ 800 milhões em comparação com o ano passado. Ela subiu apenas um degrau na lista, pois era até então a quinta mulher mais rica do país.

No momento, Leila está em seu segundo mandato na direção do Palmeiras. Contudo, seu patrimônio não está relacionado com a gestão do clube paulistano.

Leila e o marido, o empresário José Roberto Lamacchia, têm atualmente uma fortuna na faixa de R$ 8 bilhões. Anteriormente, era de R$ 7,2 milhões, de acordo com os cálculos apresentados na publicação.

Os dois são proprietários da Crefisa, empresa de crédito pessoal, e da Faculdade das Américas (FAM). As duas marcas estão associadas ao Palmeiras desde 2015.

Relações com o Palmeiras

O acordo estabelecido com o Palmeiras prevê que as empresas de Leila Pereira façam investimento de cerca de R$ 80 milhões ao clube por temporada, em patrocínios. Mesmo assim, o valor pode aumentar para R$ 120 milhões de acordo com bônus por títulos conquistados.

Por outro lado, em 2022, o Palmeiras apresentou uma dívida de R$ 67,9 milhões com uma das empresas de Leila, a Crefisa. O valor está relacionado às contratações com aporte da patrocinadora, sobretudo nos primeiros anos da parceria da empresa com o clube. Diante disso, o Palmeiras se comprometeu a devolver os valores investidos na contratação de atletas.

De qualquer modo, a fortuna de Leila Pereira também foi bastante conveniente aos interesses do Palmeiras, pois ajudou na compra de um avião para uso exclusivo do clube.

A presidente do time e seu marido compraram um avião modelo E-190-E2, avaliado em US$ 64 milhões (R$ 305 milhões, na cotação atual). O casal é fundador da empresa Placar Linhas Aéreas, que tem o objetivo de explorar o mercado de fretamento de aeronaves por clubes de futebol. Por isso, se o Palmeiras não estiver usando a aeronave em determinado período, ela pode ser alugada para outros times.

