LDU x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Partida entre LDU e São Paulo é válida pela Libertadores

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14h07.

A partida entre LDU e São Paulo acontece nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo no Paramount+.

O São Paulo chega nesta fase após uma classificação suada contra o Atlético Nacional, da Colômbia. Após dois empates, a equipe comandada por Hernán Crespo avançou nos pênaltis.

Por outro lado, a LDU já soma a experiência de um confronto contra uma equipe brasileira. Nas oitavas de final, o time comandado por Tiago Nunes despachou o Botafogo após perder no Rio de Janeiro, mas reverter o placar em casa.

Onde assistir ao vivo o jogo entre LDU e São Paulo hoje pela Libertadores?

O jogo entre LDU e São Paulo, às 19h, terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo entre LDU e São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online através do Paramount+.

Prováveis escalações

LDU (técnico: Tiago Nunes):

  • Gonzallo Valle
  • Leonel Quiñonez
  • Ricardo Ade
  • Gian Franco Alla
  • Carlos Gruezo
  • Alexander Alvarado
  • Gabriel Villamil
  • Bryan Ramírez
  • Quintero
  • Medina
  • Lisandro Alzugaray

São Paulo (técnico: Hernán Crespo):

  • Rafael
  • Sabino
  • Alan Franco
  • Ferraresi
  • Enzo Díaz
  • Rodriguinho
  • Bobadilla
  • Marcos Antônio
  • Cedric
  • Ferreira
  • Luciano
