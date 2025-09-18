LDU x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Repórter
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14h07.
A partida entre LDU e São Paulo acontece nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo no Paramount+.
O São Paulo chega nesta fase após uma classificação suada contra o Atlético Nacional, da Colômbia. Após dois empates, a equipe comandada por Hernán Crespo avançou nos pênaltis.
Por outro lado, a LDU já soma a experiência de um confronto contra uma equipe brasileira. Nas oitavas de final, o time comandado por Tiago Nunes despachou o Botafogo após perder no Rio de Janeiro, mas reverter o placar em casa.
