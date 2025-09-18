LDU x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

A partida entre LDU e São Paulo acontece nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo no Paramount+.

O São Paulo chega nesta fase após uma classificação suada contra o Atlético Nacional, da Colômbia. Após dois empates, a equipe comandada por Hernán Crespo avançou nos pênaltis.

Por outro lado, a LDU já soma a experiência de um confronto contra uma equipe brasileira. Nas oitavas de final, o time comandado por Tiago Nunes despachou o Botafogo após perder no Rio de Janeiro, mas reverter o placar em casa.

Onde assistir ao vivo o jogo entre LDU e São Paulo hoje pela Libertadores?

O jogo entre LDU e São Paulo, às 19h, terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo entre LDU e São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online através do Paramount+.

Prováveis escalações

LDU (técnico: Tiago Nunes):

Gonzallo Valle

Leonel Quiñonez

Ricardo Ade

Gian Franco Alla

Carlos Gruezo

Alexander Alvarado

Gabriel Villamil

Bryan Ramírez

Quintero

Medina

Lisandro Alzugaray

São Paulo (técnico: Hernán Crespo):