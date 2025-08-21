Esporte

LDU x Botafogo: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

A partida entre LDU e Botafogo é válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06h00.

LDU e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pela Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.

O Botafogo chega com a vantagem de um gol após vencer o jogo de ida, podendo até empatar para garantir a classificação para as quartas de final. O técnico Davide Ancelotti poderá contar com o retorno de David Ricardo, Newton e Arthur Cabral, desfalques importantes no jogo contra o Palmeiras.

Já a LDU, que joga em casa e conta com a altitude de Quito a seu favor, precisa reverter a desvantagem de um gol. O técnico Tiago Nunes, ex-Botafogo, apostou no descanso de seus jogadores na última rodada do Campeonato Equatoriano, poupando 10 titulares.

Onde assistir ao vivo o jogo LDU x Botafogo?

A partida entre LDU e Botafogo, nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 19h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

Como assistir online o jogo LDU x Botafogo?

Você pode assistir à partida online pelo Paramount+ no aplicativo ou site.

Prováveis escalações de LDU x Botafogo:

LDU (Técnico: Tiago Nunes)

Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, José Quintero e Gabriel Villamil; Lisandro Alzugaray, Bryan Ramírez e Jeison Medina.

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino e Montoro (Matheus Martins); Artur e Arthur Cabral.

