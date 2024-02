Lazio x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Lazio e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 17h, no estádio Olímpico de Roma, na Itália. A partida é pelas oitavas de final da Champions League e terá transmissão do Space e HBO Max.

Invicta na competição e classificado em primeiro na fase de grupos, o Bayern busca manter a sequência agora no mata-mata. A equipe alemã espera nos pés de Harry Kane, bater os italianos no jogo de ida.

Já a Lázio, apenas em oitavo no Campeonato Italiano, espera com apoio do seu torcedor vencer o poderoso alemão. A equipe se classificou em segundo, com campanha de três vitórias, um empate e duas derrotas.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bayern hoje pela Liga dos Campeões?

17h , entre Lazio e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo no Space e HBO Max. O jogo desta quarta-feira , àsentreterá transmissão ao vivo no

Como assistir online o jogo do Bayern hoje?

Você pode assistir a partida online através do HBO Max.

Provável escalação do Bayern

Neuer; Mazraoui, Matthijs de Ligt, Eric Dier e Alphonso Davies ; Pavlovic, Goretzka; Sané, Thomas Muller, Musiala; Harry Kane

Provável escalação do Lazio

Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Adam Marusic; Nicolò Rovella, Mattéo Guendouzi e Luis Alberto; Pedro (Gustav Isaksen), Felipe Anderson e Immobile

Qual o próximo jogo do Bayern?