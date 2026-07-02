Esporte

Fase de grupos copa 2026

Lamine Yamal joga hoje? Veja a escalação confirmada da Espanha contra a Áustria

Atacante é titular no duelo pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026; vencedor encara Portugal ou Croácia nas oitavas de final

Yamal: jogador é uma das esperanças da Espanha na Copa do Mundo ((Foto: Frederic J. Brown / AFP))

Yamal: jogador é uma das esperanças da Espanha na Copa do Mundo ((Foto: Frederic J. Brown / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 2 de julho de 2026 às 15h48.

Lamine Yamal está confirmado entre os titulares da Espanha para o confronto desta quinta-feira, 2, contra a Áustria, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Principal nome da nova geração espanhola, o atacante ganha mais uma oportunidade de liderar o setor ofensivo da equipe comandada por Luis de la Fuente.

A seleção espanhola entra em campo invicta no Mundial e aposta na manutenção da base que fez boa campanha na fase de grupos.

Sem Nico Williams e Yéremy Pino, ambos lesionados, Yamal forma o trio ofensivo ao lado de Dani Olmo e Álex Baena, com Mikel Oyarzabal como referência no ataque.

A Espanha chega como uma das favoritas ao título e encara uma Áustria que também fez boa campanha na primeira fase. O vencedor do confronto enfrentará quem avançar do duelo entre Portugal e Croácia.

Escalação confirmada da Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí e Marc Cucurella; Alex Baena, Rodri e Pedri; Dani Olmo, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

E como será a escalação da Áustria?

Escalação da Áustria: Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch e David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer e Paul Wanner; Michael Gregoritsch.

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