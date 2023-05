Lakers x Nuggets: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo dos playoffs da NBA

Denver Nuggets e Los Angeles Lakers se enfrentam nesta terça-feira, 16, às 21h30. O jogo é o primeiro da série da final dos playoffs da NBA.

A franquia de Los Angeles, maior campeã do basquete americano (ao lado do arquirrival Boston) com 17 títulos, tenta levar ainda mais longe o seu conto de fadas. Liderados por LeBron James e Anthony Davis, os Lakers derrubaram Memphis Grizzlies e o campeão Golden State Warriors no caminho.

No lado dos Nuggets, liderados pelo fenômeno Nikola Jokic, duas vezes MVP e pivô mais completo da liga, a equipe busca parar o poderoso ataque de Los Angeles, jogando em casa.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Denver Nuggets x Los Angeles Lakers terá transmissão ao vivo na ESPN 2, Star+ e no NBA League.

Como assistir ao jogo Denver Nuggets x Los Angeles Lakers online?

A partida será transmitida na Star+ e no NBA League.

Quais são os próximos jogos entre Denver Nuggets x Los Angeles Lakers?