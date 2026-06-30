Kylian Mbappé vai jogar hoje? Veja a escalação da França para enfrentar a Suécia

Mbappé: o atacante marcou 4 gols pela França na Copa do Mundo de 2026 (FRANCK FIFE / AFP)
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Publicado em 30 de junho de 2026 às 16h54.
A França encara a Suécia nesta terça-feira, 30, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 18h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.
Para o duelo, Kylian Mbappé é a principal aposta dos franceses para garantir a classificação. Com 4 gols no Mundial, ele briga pela artilharia da competição. Lionel Messi lidera a lista com 6 tentos. Assim, o atacante será titular nesta terça-feira diante dos suecos.
Didier Deschamps, treinador da França, manda a campo a seguinte escalação: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba e Jules Koundé; Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot e Machael Olise; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé.
Já a Suécia está escalada da seguinte maneira por Graham Potter: Jacob Zetterstrom; Gustave Lagerbielke, Victor Lindelof e Gabriel Gudmundsson; Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari e Elliot Stroud; Alexandre Isak, Anthony Elanga e Viktor Gyokeres.
O vencedor do confronto entre França e Suécia vai enfrentar o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será no próximo sábado, 4, às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.