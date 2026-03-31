Kosovo X Turquia: que horas e onde assistir à repescagem da Copa do Mundo 2026?

Partida acontece nesta terça-feira, 31, pelas eliminatórias da Europa para a Copa

Copa do Mundo 2026: seleção da Turquia se preparando para o amistoso em Kosovo na última segunda-feira, 30

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 31 de março de 2026 às 06h01.

Kosovo e Turquia se enfrentam nesta terça-feira, 31, pelas eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026.

O duelo será disputado no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, capital da República do Kosovo. O Kosovo busca classificação inédita para um Mundial, enquanto a Turquia tenta voltar à competição após 24 anos.

Na fase anterior, o Kosovo venceu a Eslováquia por 4 a 3. Já a Turquia superou a Romênia por 1 a 0 para avançar.

Que horas assistir à Kosovo X Turquia?

A partida acontece às 15h45 desta terça-feira, 31.

Onde assistir à Kosovo X Turquia?

O jogo entre Kosovo e Turquia será transmitido pelo plano premium do Disney+.

Prováveis escalações

Kosovo

Arijanet Muric; Mergim Vojvoda, Lubardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari e Dion Gallapeni; Elvis Rexhbeçaj, Veldin Hodza e Florent Muslija.

Técnico: Franco Foda

Turquia

Ugurcan Çakir; Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardacki e Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Çalhanoglu e Arda Guler; Alper Yilmaz, Kenan Yildiz e Kerem Akturkoglu.

Técnico: Vincenzo Montella

