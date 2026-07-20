Kevin Keegan, bicampeão da Bola de Ouro e ex-jogador da Inglaterra, morre aos 75 anos

Kevin Keegan, ex-jogador da seleção inglesa e vencedor de duas edições da Bola de Ouro, morreu, nesta segunda-feira, aos 75 anos. O ex-atacante havia informado, no mês passado, que o câncer contra o qual estava em tratamento há vários meses havia alcançado o estágio 4, fase mais avançada da doença.

"É com imensa tristeza que anunciamos o falecimento de Kevin Keegan, aos 75 anos. Kevin lutava contra o câncer e estava cercado por sua esposa e filhas em seus momentos finais. Vencedor de duas Bolas de Ouro, Kevin era um marido, pai e avô muito amado. A família gostaria de agradecer à incrível equipe médica de Kevin por todo o apoio. Este é um momento extremamente difícil e eles pedem espaço e privacidade", diz o comunicado da família de Keegan.

No início de janeiro, Keegan havia tornado público que passava por tratamento contra um câncer. Naquele momento, não revelou o tipo da doença nem o estágio em que se encontrava e informou apenas que havia sido internado.

A trajetória de Keegan no futebol ganhou projeção a partir de 1971, quando foi contratado pelo Liverpool, aos 20 anos. Como atacante do clube inglês, conquistou três títulos do Campeonato Inglês e venceu a Copa dos Campeões da Europa, em 1977. No mesmo ano, deixou a Inglaterra para atuar pelo Hamburgo, da Alemanha.

Keegan conquistou duas Bolas de Ouro e comandou a seleção inglesa

Foi durante o período no futebol alemão que Keegan recebeu a Bola de Ouro em duas temporadas consecutivas, em 1978 e 1979. Posteriormente, retornou ao futebol inglês e passou por Southampton e Newcastle.

Pela seleção da Inglaterra, Keegan entrou em campo 63 vezes, marcou 21 gols e também exerceu a função de capitão.

Depois de encerrar a carreira como jogador, Keegan passou a trabalhar como treinador. Ao longo dessa etapa profissional, comandou Newcastle, Fulham e Manchester City, além de assumir a seleção da Inglaterra.