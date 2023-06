Kelly Slater está fora da etapa de Saquarema do circuito mundial de surfe

O público brasileiro não verá Kelly Slater nas ondas da Praia de Itaúna. O surfista americano, 11 vezes campeão mundial, não vai competir na etapa de Saquarema do circuito, que começa nesta sexta-feira e tem prazo até dia 1º para ser encerrada.

Slater alegou questões de saúde para não vir ao Brasil. No começo da semana, ele havia postado nas redes sociais que estava doente, com febre, sinusite e dores de cabeça, entre outros sintomas. O americano será substituído pelo brasileiro Jadson André. Com sua entrada, são dez surfistas do país no evento - oito homens e duas mulheres.

A previsão aponta boas ondas para o primeiro dia da janela em Saquarema, sexta-feira, e possivelmente sábado. A WSL necessita de três dias para finalizar a competição, que é a oitava etpa da temporada.

Confira as baterias da primeira fase em Saquarema:

Masculino:

1. Ethan Ewing (AUS), Caio Ibelli (BRA) e Rio Waida (IDN)

2. João Chianca (BRA), Matthew McGillivray (AFS) e Seth Moniz (HAV)

3. Filipe Toledo (BRA), Callum Robson (AUS) e Samuel Pupo (BRA)

4. Griffin Colapinto (EUA), Liam OBrien (AUS) e Jadson Andre (BRA)

5. Gabriel Medina (BRA), Yago Dora (BRA) e Ian Gentil (HAV)

6. Jack Robinson (AUS), Ryan Callinan (AUS) e Barron Mamiya (HAV)

7. John John Florence (HAV), Connor O'Leary (AUS) e Jordy Smith (AFS)

8. Italo Ferreira (BRA), Leo Fioravanti (ITA) e Kanoa Igarashi (JAP)

Feminino:

1. Molly Picklum (AUS), Stephanie Gilmore (AUS) e Gabriela Bryan (HAV)

2. Carissa Moore (HAV), Lakey Peterson (EUA) e Silvana Lima (BRA)

3. Tyler Wright (AUS), Caitlin Simmers (EUA) e Johanne Defay (FRA)

4. Caroline Marks (EUA), Tatiana Weston-Webb (BRA) e Bettylou Sakura (HAV)</