Kaká comparece à final da UEFA Champions League 2023 junto com marca chinesa Oppo

O ex-jogador da seleção brasileira Kaká esteve junto com a Oppo, marca chinesa parceira oficial da UEFA Champions League no último final de semana, em Istambul, para encontrar-se com fãs na exclusiva Tenda de Hospitalidade da Oppo na Champions Village e no estande da Oppo no Estádio Olímpico Atatürk.

“Como parceira global oficial da UEFA Champions League, a Oppo está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os fãs de futebol ao redor do mundo”, disse Elvis Zhou, CMO da Oppo Overseas. “Ao unir forças com Kaká, criamos uma experiência incomparável que permite aos fãs se envolverem completamente na empolgação da UEFA Champions League e desfrutarem do espetáculo esportivo.”

“Foi uma experiência incrível voltar a Istambul junto com a Oppo para testemunhar a coroação de um novo campeão na final da UEFA Champions League 2023”, disse Kaká. “Mais uma vez, vimos milagres acontecerem dentro e fora do campo aqui. Juntamente com a Oppo, estou ansioso para inspirar os fãs de futebol ao redor do mundo a criarem seus próprios milagres também.”

Bola autografada

Kaká apareceu para cumprimentar os fãs na Tenda de Hospitalidade e demonstrou algumas habilidades próprias ao participar de um desafio de embaixadinhas. Os convidados tiveram a chance de ganhar uma minibola réplica da final da UEFA Champions League, autografada por Kaká, em um sorteio.

“Estamos encantados em concluir a primeira temporada de nossa parceria global com a Oppo, uma marca com a qual compartilhamos paixão por inspiração e inovação”, disse Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA. “Estou confiante de que nossa colaboração unirá perfeitamente o espírito da UEFA Champions League com os produtos excepcionais e a tecnologia de ponta da Oppo, trazendo experiências ainda mais emocionantes para os fãs”.

