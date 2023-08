Juventus x Real Madrid: onde assistir ao vivo o amistoso de pré-temporada

Juventus e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 20h30, no Camping World Stadium, em Orlando nos Estados Unidos. A partida é um amistoso de pré-temporada.

O Real Madrid entra em campo para realizar seu último amistoso antes da estreia em LaLiga. A equipe venceu o Milan por 3 a 2, o Manchester United por 2 a 0, porem perdeu para o Barcelona.

Do outro lado, a Juventus, entra em campo pela segunda vez na pré-temporada europeia. No primeiro confronto, a juve jogou o clássico contra o Milan, ficando no empate em 2 a 2 no tempo regulamentar e vencendo por 4 a 3 nos pênaltis.

Provável escalação do Juventus contra o Real Madrid

Szczesny; Danilo, Bremer e Gatti; Weah, Miretti, Locatelli, McKennie e Kostic; Kean e Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri.

Provável escalação do Real Madrid contra o Juventus

Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger e Alaba; Kroos, Valverde, Modric e Bellingham; Rodrygo e Vinicius Junior

Onde assistir ao vivo o amistoso entre Juventus x Real Madrid

O jogo deste quarta-feira, 2, às 20h30, entre Juventus e Real Madrid terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir o amistoso entre Juventus x Real Madrid online?

A partida será transmitida pelo ao vivo pelo HBO Max.

Qual é o próximo jogo do Juventus?

20/08 - Udinese x Juventus - Campeonato Italiano

Qual é o próximo jogo do Real Madrid?

12/08 - Athletic de Bilbao x Real Madrid - LaLiga

