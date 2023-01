Juventus é punida com perda de 15 pontos no Campeonato Italiano por escândalo financeiro

A Corte Federal da Federação Italiana de Futebol (Figc) decidiu, nesta sexta-feira, punir a Juventus com a perda de 15 pontos na tabela de classificação do Campeonato Italiano por conta do escândalo financeiro que envolveu o clube nos últimos meses. Os italianos ainda podem recorrer da sentença.

Segundo comunicado emitido pela Federação Italiana de Futebol (FIGC), 11 dirigentes e ex-dirigentes do clube foram suspensos, entre eles o agora ex-presidente Andrea Agneli, banido por 30 meses. Veja todas as punições:

Perda de 15 pontos na tabela do Campeonato Italiano para a Juventus

Suspensão de 30 meses para o ex-diretor esportivo Fabio Paratici

Suspensão de 24 meses para o ex-presidente Andrea Agnelli

Suspensão de 8 meses para o ex-diretor Pavel Nedved

Outros nove dirigentes punidos

A quantidade de pontos é maior do que havia solicitado a Procuradoria Italiana, que era de nove. Assim, a Juventus cai do terceiro lugar, então com 37 pontos, para o 11º, agora com 22.

A crise acontece após a investigação de relatórios financeiros de 2019, 2020 e 2021 do clube italiano, onde foram encontradas diversas irregularidades na transferência de jogadores, como o astro Cristiano Ronaldo.

Devido ao escândalo, os dirigentes Fabio Paratici, Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Pavel Nedved foram suspensos entre oito meses e dois anos e meio.

O clube de Turim tinha sido absolvido junto com outras dez entidades no ano passado, mas o tribunal de apelação da FIGC aceitou o pedido do procurador federal Giuseppe Chine para reabrir o processo devido aos elementos transmitidos pela justiça da Itália.