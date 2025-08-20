Juventude x Vasco: Onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08h58.
Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.
Com a moral elevada após a goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, o Vasco vai em busca de mais uma vitória, que pode consolidar a recuperação da equipe no torneio e afastar de vez a ameaça do rebaixamento. O técnico Fernando Diniz poderá contar com o retorno do centroavante Pablo Vegetti, que estava suspenso no último jogo.
Já o Juventude, na 18ª colocação, precisa pontuar para manter vivas as chances de escapar da zona de rebaixamento. O time gaúcho, que vem de empate contra o Vitória, aposta no apoio da torcida em Caxias do Sul para reagir na competição.
Você pode assistir à partida online pelo Premiere no aplicativo ou site.
Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón.
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes (Barros), Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.