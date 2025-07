Juventude x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Juventude e Sport acontece nesta segunda-feira, 14 de julho, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro, é considerado crucial para ambos os times, que brigam contra o rebaixamento.

O Juventude, na 19ª posição com 8 pontos, busca encerrar uma sequência de oito jogos sem vitória, e o fator casa pode ser um aliado, já que todas as vitórias da equipe até agora foram conquistadas no Alfredo Jaconi. Já o Sport, lanterna da competição com apenas 3 pontos, ainda busca sua primeira vitória na Série A e entra em campo com o terceiro treinador da competição, Daniel Paulista, visando uma reação.

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude x Sport hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Juventude e Sport será transmitido ao vivo no Premiere, às 20h.

Prováveis escalações

Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla, Taliari e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati. Sport: Caíque França; Hereda, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Gonçalo Paciência e Barletta. Técnico: Daniel Paulista.