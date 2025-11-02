Juventude x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14h14.
A partida entre Juventude e Palmeiras acontece neste domingo, 2 de novembro, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O horário oficial da partida ainda não foi confirmado em todas as plataformas, mas a tendência é de que seja às 18h30 (horário de Brasília). A transmissão ao vivo será pela Premiere.
Os gaúchos, que somam três derrotas nas últimas cinco partidas, precisam desesperadamente dos três pontos para ainda sonhar em deixar a zona de rebaixamento e permanecer na elite.
Por outro lado, o Verdão, que vinha de três jogos sem vencer, recuperou os ânimos ao bater a LDU por 4 a 0 em uma remontada histórica e se classificar para a final da Libertadores. Agora, o time de Abel Ferreira entra em campo para manter a liderança do torneio de pontos corridos.
A partida entre Juventude e Palmeiras, neste domingo, 2 de novembro, será transmitida ao vivo pela Premiere. O horário previsto é às 18h30 (de Brasília), mas vale conferir a grade oficial da TV por assinatura para confirmação.
Juventude:
Jandrei; Igor Formiga, Abner (Luan Freitas), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Peixoto; Rafael Bilu, Ênio e Gilberto.
Técnico: Thiago Carpini
Palmeiras:
Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Maurício (Raphael Veiga); Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira