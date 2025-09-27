Juventude x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Juventude e o Internacional se enfrentam neste sábado, 27, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O clássico gaúcho terá transmissão ao vivo no Premiere.

As duas equipes vivem momentos ruins na competição. O Juventude luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Internacional vem pressionado após derrota em casa no Gre-Nal. No primeiro turno, o Colorado levou a melhor e venceu por 3 a 1 no Beira-Rio.

Nesta temporada, os rivais também se enfrentaram no Campeonato Gaúcho, com nova vitória do Inter por 2 a 0. Nos últimos quatro jogos, o Colorado soma quatro vitórias consecutivas sobre o adversário, com 10 gols marcados e apenas três sofridos. Porém, o Juventude guarda na memória a eliminação que impôs ao Internacional na Copa do Brasil de 2024 e a vitória no Gauchão do mesmo ano.

Atuando no Alfredo Jaconi, o time da Serra Gaúcha não vence o Inter há seis jogos, com três empates e três derrotas.

Prováveis escalações:

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano ou Bernardo) e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Daniel Giraldo (Sforza), Mandaca e Nenê (Gilberto); Emerson Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Roger Machado.



Onde assistir ao vivo o jogo Juventude x Internacional hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 18h30, entre o Juventude e o Internacional terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.