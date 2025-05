Juventude x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Juventude e o Fluminense se enfrentam neste domingo, 18, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo (RJ), Premiere e Globoplay.

Após adiar compromissos por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Juventude retorna ao Brasileirão diante de sua torcida, em busca de recuperação na tabela. O Fluminense, por sua vez, quer somar pontos fora de casa para se aproximar dos primeiros colocados e manter o embalo antes da pausa para a Data Fifa.

Onde assistir ao vivo o jogo Juventude x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Juventude e Fluminense terá transmissão ao vivo na Globo (RJ), Premiere e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Juventude x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes e para quem acompanha a programação da Globo no Rio de Janeiro.

