Juventude x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Juventude e o Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 64 pontos, e busca se garantir na fase de grupos da Copa Sul-Americana ainda nesta rodada. Uma vitória sobre o Juventude, combinada com tropeços de Bahia e Fluminense, garante a Raposa no torneio continental no ano que vem.

Além disso, o clube celeste ainda tem chances remotas de conquistar o título do Brasileirão, apesar de estar sete pontos atrás do líder Flamengo.

Do outro lado, o Juventude vive uma situação difícil na competição. Com 32 pontos, o time está na 18ª posição e ocupa uma das vagas da zona de rebaixamento. A equipe precisa de um bom resultado para escapar da queda para a Série B.

Prováveis escalações

Juventude (Técnico: Tiago Carpini)

Jandrei; Luan Freitas, Abner (Jadson ou Luís Mandaca) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari.

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Gabigol; Kaio Jorge e Sinisterra.

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Juventude x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere.