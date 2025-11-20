Juventude x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12h02.
Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 12h03.
O Juventude e o Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.
O Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 64 pontos, e busca se garantir na fase de grupos da Copa Sul-Americana ainda nesta rodada. Uma vitória sobre o Juventude, combinada com tropeços de Bahia e Fluminense, garante a Raposa no torneio continental no ano que vem.
Além disso, o clube celeste ainda tem chances remotas de conquistar o título do Brasileirão, apesar de estar sete pontos atrás do líder Flamengo.
Do outro lado, o Juventude vive uma situação difícil na competição. Com 32 pontos, o time está na 18ª posição e ocupa uma das vagas da zona de rebaixamento. A equipe precisa de um bom resultado para escapar da queda para a Série B.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere.