Juventude x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Juventude x Corinthians é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11h08.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 11h17.

Juventude e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira, 11, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão no Sportv e Premiere.

O Juventude vive uma temporada difícil no Brasileirão. Em 16 jogos, o time somou apenas 11 pontos, com três vitórias, dois empates e 11 derrotas. Marcou 11 gols e sofreu 35, ficando com saldo negativo de -24 e ocupando o 19º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

O Corinthians apresenta campanha mais equilibrada, mas ainda distante da briga por vaga em competições internacionais. Em 18 partidas, soma 22 pontos, com cinco vitórias, sete empates e seis derrotas, além de saldo de -4. Na 12ª posição, busca se distanciar da parte baixa da tabela.

Prováveis escalações:

  • Juventude: Gaston; Reginaldo, Abner, Wilker e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Veron e Gilberto. (Técnico: Thiago Carpini).
  • Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr.).

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta segunda-feira, 20h, entre o Juventude e Corinthians terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Juventude x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

