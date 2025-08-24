Juventude x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 10h03.
O Juventude e o Botafogo se enfrentam neste domingo, 24, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere.
O time da Serra Gaúcha luta para sair da zona de rebaixamento: ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos, um a menos que o Vasco, primeiro fora do Z-4. Jogando em casa, o Ju costuma dificultar para o rival carioca — a última vitória do Botafogo no Alfredo Jaconi foi em 1996.
Em 2023, ano do tricampeonato do clube alviverde, o confronto terminou 3 a 2 para os donos da casa.
Do outro lado, o Botafogo chega após eliminação para a LDU na Libertadores e agora volta atenções ao Brasileirão, buscando encostar nos líderes. No primeiro turno, ainda sob comando de Renato Paiva, o Glorioso venceu o Juventude por 2 a 0 no Nilton Santos, com gols de Igor Jesus (vendido ao Nottingham Forest) e Mateo Ponte. A equipe ocupa a quinta colocação e busca manter a posição no G-6.
Você pode assistir à partida entre Juventude e Botafogo também pelo Globoplay e no canal da CazéTV no YouTube.