Juventude x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Juventude e Botafogo é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 10h03.

O Juventude e o Botafogo se enfrentam neste domingo, 24, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere.

O time da Serra Gaúcha luta para sair da zona de rebaixamento: ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos, um a menos que o Vasco, primeiro fora do Z-4. Jogando em casa, o Ju costuma dificultar para o rival carioca — a última vitória do Botafogo no Alfredo Jaconi foi em 1996.

Em 2023, ano do tricampeonato do clube alviverde, o confronto terminou 3 a 2 para os donos da casa.

Do outro lado, o Botafogo chega após eliminação para a LDU na Libertadores e agora volta atenções ao Brasileirão, buscando encostar nos líderes. No primeiro turno, ainda sob comando de Renato Paiva, o Glorioso venceu o Juventude por 2 a 0 no Nilton Santos, com gols de Igor Jesus (vendido ao Nottingham Forest) e Mateo Ponte. A equipe ocupa a quinta colocação e busca manter a posição no G-6.

Prováveis escalações:

  • Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel, Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca, Nenê; Gabriel Taliari, Batalla. Técnico: Roger Machado.
  • Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Montoro; Artur, Arthur Cabral. Técnico: Artur Jorge.

Onde assistir ao vivo o jogo Juventude x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O confronto entre Juventude e Botafogo, neste domingo, às 18h30, terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere.

Como assistir online o jogo Juventude x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida entre Juventude e Botafogo também pelo Globoplay e no canal da CazéTV no YouTube.

