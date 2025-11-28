Juventude x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Juventude e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira, 28 de novembro, às 19h (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A partida é válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

Juventude em alerta

Após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo no último domingo, o Juventude de Thiago Carpini se vê em uma situação crítica no campeonato e precisa do triunfo contra o Bahia para manter suas esperanças de permanência na Série A. O time gaúcho ocupa a 19ª colocação, com 33 pontos, e corre o risco de rebaixamento se não vencer a partida.

O técnico, em busca dos três pontos, conta com alguns retornos importantes. O goleiro Jandrei (emprestado pelo São Paulo) e o meia Nenê (suspenso) ficam à disposição para o confronto, após ficarem fora da última partida. O atacante Rafael Bilu, que se recuperou de uma entorse no tornozelo, também deve voltar à equipe titular. No entanto, o lateral-direito Igor Formiga está suspenso, e o zagueiro Wilker Ángel, o volante Peixoto e o atacante Gilberto seguem em tratamento no departamento médico.

Bahia em busca da Libertadores

O Bahia, por sua vez, vem de uma vitória crucial por 1 a 0 contra o Vasco no último domingo, que reacendeu as chances do time de conquistar uma vaga no G-5 e, consequentemente, na fase de grupos da Libertadores.

Para a próxima partida, Rogério Ceni precisará fazer ajustes na zaga, já que David Duarte se recupera de um estiramento muscular e Ramos Mingo cumpre suspensão. Com isso, a dupla de zaga deverá ser formada por Gabriel Xavier e Kanu, que não jogavam juntos há oito meses. O time também sentirá a falta do meia Michel Araújo e do atacante Sanabria, ambos fora devido a lesões no joelho e com previsão de retorno apenas no próximo ano.

Prováveis escalações

Juventude (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson); Ewerthon, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari.

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude x Bahia pelo Brasileirão?

O jogo desta sexta-feira, às 19h, entre Juventude e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Juventude?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere.