Juventude x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Juventude e o Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na Sportv (menos para o RS) e no Premiere para todo o Brasil.

O Juventude joga diante de sua torcida buscando subir na tabela e afastar-se da zona de rebaixamento, enquanto o Atlético-MG chega embalado por bons resultados recentes e quer se aproximar dos líderes. A expectativa é de um confronto equilibrado no frio da Serra Gaúcha.

Onde assistir ao vivo o jogo Juventude x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.