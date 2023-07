J&T Express anunciará Messi como embaixador global

Durante a 14ª edição do Fórum E-commerce Brasil, maior evento do segmento na América Latina, que acontece entre os dias 25 e 27 de julho, em São Paulo (SP), a J&T Express, empresa global de serviços logísticos integrados, lança sua nova campanha, estrelada pelo craque Lionel Messi.

O atleta, eleito sete vezes como o melhor jogador do mundo pela FIFA, foi escolhido como embaixador mundial da transportadora em 2022 e protagoniza a nova ação da companhia para o mercado brasileiro, inaugurando o movimento batizado de “Diferente dos iguais”.

Com direção de criação do Brand Designer da transportadora Michel Medina, e direção de arte de Hudson Matheus e Mariana Rodrigues, do time de Branding da companhia, a campanha procura evidenciar a complementaridade entre os perfis da J&T Express e do astro do futebol, enfatizando a parceria cultivada entre Messi e a empresa de logística.

O que disse o CEO?

“Procuramos destacar uma visão de trabalho em equipe, excelência e inovação que acreditamos ser compartilhada tanto por atletas de altíssimo nível, como Messi, quanto pelos profissionais que estão à frente das atividades da J&T. Somos uma empresa inovadora, pioneira e referência em nosso setor, assim como Messi é um verdadeiro ícone do esporte, capaz de se destacar tanto dentro de campo quanto nas demais frentes do mercado do futebol”, destaca Andy Wang, CEO da J&T Express Brasil.

Ao comentar sobre o papel do jogador como embaixador global da marca, o executivo também declarou: “Ao lançarmos o movimento ‘Diferente dos iguais’, divulgamos um manifesto de união e transformação, convidando nossos clientes a fazer parte de uma jornada em que abraçamos o inusitado e o diverso, deixando de lado a mesmice” finaliza Wang.