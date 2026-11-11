Jornalista detona aparência de Sabalenka ao vivo e gera revolta nas redes sociais; veja

Uma transmissão esportiva se transformou em palco de uma declaração ofensiva contra Aryna Sabalenka. Durante a cobertura do WTA Finals, o jornalista francês Matthieu Solier, da beIN Sports, foi ouvido chamando a tenista de “horrível”. A fala, direcionada à aparência da atleta, acabou sendo transmitida porque o microfone do profissional estava ligado.

O comentário ocorreu em um momento fora da disputa em quadra. A emissora exibia imagens de divulgação de Sabalenka, nas quais a bielorrussa fazia poses diante da câmera e mandava um beijo. Solier reagiu às imagens com a expressão ofensiva, sem perceber que o áudio estava sendo captado. "Olha, olha, olha, ela é horrível", disse o comunicador.

O trecho ganhou circulação nas redes sociais depois de ser publicado por um perfil francês no X. A repercussão ultrapassou o ambiente das plataformas digitais e chegou a veículos de comunicação da França. O episódio também foi levado à Arcom, autoridade que regula a comunicação audiovisual e digital no país, segundo a imprensa local.

A declaração provocou críticas ao jornalista e à postura adotada durante a transmissão. Até o momento, Solier não havia divulgado um posicionamento individual sobre o ocorrido, e Sabalenka também não tinha comentado publicamente o insulto.

Emissora condena fala sobre Sabalenka

A repercussão levou Florent Houzot, executivo da beIN Sports, a se manifestar em nome da empresa. Ele condenou o comentário e pediu desculpas, afirmando que a declaração não corresponde aos valores defendidos pela emissora:

"Lamento e condeno veementemente as declarações feitas ao vivo esta noite durante a transmissão das Finais da WTA. Esses comentários não refletem os valores da beIN SPORTS. Reafirmo nosso compromisso de tratar todos os atletas e colaboradores em nossas transmissões com respeito", disse.

O episódio ocorreu no mesmo dia em que Sabalenka estreou no WTA Finals com vitória sobre a tcheca Karolína Muchová, por dois sets a zero. A bielorrussa disputa o torneio que reúne as principais tenistas da temporada.