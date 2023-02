Jornal critica ausência de Vini Jr entre melhores atacantes em premiação "The Best"

Nesta segunda-feira, a partir das 17h, o prêmio anual da Fifa irá decidir, entre outras categorias, quem foi o melhor jogador da temporada. Enquanto Messi, Mbappé e Benzema disputam o título principal no The Best, outra premiação foi motivo de crítica por parte do jornal espanhol Marca. É que o atacante Vini Jr, destaque do Real Madrid, sequer ficou entre os melhores da posição na eleição da FIFPro, espécie de sindicato dos jogadores e que elabora uma votação paralela.

De acordo com os membros da FIFPro, Benzema, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland, Neymar, Messi e Lewandowski são os seis melhores atacantes da temporada. O jornalista Feix Días traz uma série de perguntas sobre as escolhas. "Um jogador que foi decisivo para a conquista da Liga dos Campeões e da Liga pelo Real Madrid tem vaga? O debate está aberto. Dúvidas surgem em torno do mérito de um e de outro. A lógica diz que, se Messi, Benzema e Mbappé lutam para serem os melhores do mundo, o seu lugar deve estar assegurado, mas nem sempre é assim. Cristiano Ronaldo ou Neymar alcançaram mais méritos durante 2022 do que Vinicius? Aí está a dúvida."

Ele também cita o fato do goleiro Yassine Bounou, sensação do Marrocos na Copa do Mundo do Catar e jogador do Sevilla, que também não recebeu uma indicação na categoria de melhor goleiro no Fifpro, mas concorre hoje ao The Best.

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, já criticou a entidade por deixar o brasileiro de fora, e o prêmio é alvo de polêmica no clube, que não listou o evento como uma data oficial do clube, apesar de ter dois jogadores (Benzema e Courtois, concorrendo a melhor goleiro) na premiação