Jorge Jesus fica livre na Turquia em junho e mantém portas abertas para Flamengo e seleção

Desde que deixou o Flamengo, em 2020, o técnico Jorge Jesus segue no imaginário dos torcedores rubro-negros. Atualmente no Fenerbahce, o português, um dos nomes cotados a ser técnico da seleção brasileira, pode ficar livre no mercado a partir de junho.

É nesse mês que termina o contrato do treinador com o clube turco e ainda não há definição sobre uma possível continuidade. Jesus chegou ao Fener em junho do ano passado, assinando o atual contrato de um ano.

Particularmente, o treinador mantém portas abertas tanto para um possível retorno ao Flamengo, quanto para assumir a seleção brasileira. Treinar a Amarelinha é um sonho antigo de Jesus, mas uma proposta do clube pelo qual foi campeão estadual, da Libertadores, do Brasileirão e de Recopa e Supercopa também poderia balançá-lo.

Na Turquia, seu Fenerbahce é segundo colocado (a seis pontos do líder Galatasaray) no Campeonato Turco, recentemente retomado após o trágico terremoto que matou mais de 50 mil pessoas no país e na Síria. Jesus tem 15 vitórias, 3 empates e 4 derrotas na liga.

Na temporada em geral, o clube amargou eliminação nos playoffs da Champions e enfrenta o Sevilla nas oitavas da Liga Europa, na próxima quinta-feira. São 24 vitórias, 7 empates e 5 derrotas em 36 jogos.