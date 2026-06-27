Jordânia x Argentina: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Jordânia e Argentina, apontando favoritismo amplo da seleção argentina no jogo deste sábado, 27 de junho, pelo Grupo J.

Em termos gerais, a Argentina aparece com 82,9% de chance de vitória contra 5,3% da Jordânia, enquanto o empate tem 11,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória argentina por 0 a 2, com 13,7% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória argentina por 0 a 3 com 12,5%, vitória argentina por 0 a 1 com 10,5%, vitória argentina por 1 a 3 com 8,8% e vitória argentina por 1 a 2 com 7,3%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.