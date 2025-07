Jogos hoje, terça-feira, 1º de julho, onde assistir ao vivo e horários

O Mundial de Clubes da Fifa entra em seu último dia de oitavas de final. Real Madrid fará o clássico contra a Juventus - as duas equipes já se enfrentaram em duas decisões de Champions League, com duas vitórias para os Merengues.

No outro jogo do Mundial, o Borussia Dortmund vai encarar o Monterrey, do México.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Finlandês

12h - KuPS x Gnistan - OneFootball

Mundial de Clubes (oitavas)

16h - Real Madrid x Juventus - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

22h - Borussia Dortmund x Monterrey - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid contra a Juventus no Mundial de Clubes?

O jogo Real Madrid x Juventus terá transmissão ao vivo no DAZN, Globo, Sportv e CazéTV, às 16h.

Que horas é o jogo do Borussia Dortmund contra o Monterrey?

O jogo Borussia Dortmund x Monterrey terá transmissão ao vivo no DAZN, Globo, Sportv e CazéTV, às 22h.

Qual canal irá passar o jogo do KuPS pelo Campeonato Finlandês?

O jogo KuPS x Gnistan terá transmissão ao vivo no OneFootball, às 12h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - Real Madrid x Juventus - Mundial de Clubes

22h - Borussia Dortmund x Monterrey - Mundial de Clubes

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 1º de julho.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 1º de julho.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 1º de julho.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

DAZN

16h - Real Madrid x Juventus - Mundial de Clubes

22h - Borussia Dortmund x Monterrey - Mundial de Clubes

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira, 1º de julho.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

OneFootball

12h - KuPS x Gnistan - Campeonato Finlandês

Globoplay