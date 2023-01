Jogos eletrônicos não são esportes, diz Ana Moser, ministra de Lula

Como ser um atleta de 'esports'?

No eSports, o atleta se mistura ao de influenciador digital e criador de conteúdo. Mas, se o objetivo é se profissionalizar, o gamer SJ Santos fala que existem alguns passos para passar de um jogador casual a um atleta de eSports.

Para qualquer tipo de game, o primeiro passo é começar a jogar competitivamente online e em servidores ranqueados oficiais. “Você vai subindo de patente, como no exército, e ficando bom. Você precisa ficar no servidor oficial do jogo, assim se garante que não usou nenhuma trapaça”, explica SJ.

Geralmente, os profissionais mantêm uma rotina de horas de jogo diariamente e com objetivos claros para melhorar seu ranking. É possível fazer melhorar sozinho ou já começar a procurar parceiros para jogar em equipe para começar a entrar em campeonatos amadores.

“Equipes estão de olho nos próximos talentos, a forma de se apresentar ao mercado é jogando com patente alta e ganhando notoriedade em campeonatos”, diz.

Também é possível se especializar em estilos de personagens, como um curandeiro, ou em posições, no estilo de times de futebol que têm goleiros e atacantes.

Assim como atletas do skate, manter sua presença nas redes sociais e ter vídeos compilando seus melhores momentos e jogadas ajuda a ganhar espaço na indústria.

