Jogos desta quarta-feira, 22: onde assistir ao vivo e horários

Futebol: Quarta-feira marca estreia de mais times na Copa do Brasil (Esportes/Exame)
Colaboradora
Publicado em 22 de abril de 2026 às 23h37.
A quarta-feira, 22, segue com os jogos da quinta fase da Copa do Brasil, com a estreia de mais clubes do Brasileirão. Além de jogos do Brasileirão 2ª divisão, MLS e Campeonato Mexicano.
Dentre os principais jogos, destaque para Flamengo x Vitória, pela quinta fase da Copa do Brasil, e Real Salt Lake x Inter Miami, pela MLS, que contará com Lionel Messi em campo.
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