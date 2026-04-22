Esporte

Jogos desta quarta-feira, 22: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta online e na TV por assinatura

Futebol: Quarta-feira marca estreia de mais times na Copa do Brasil (Esportes/Exame)

Futebol: Quarta-feira marca estreia de mais times na Copa do Brasil (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de abril de 2026 às 23h37.

A quarta-feira, 22, segue com os jogos da quinta fase da Copa do Brasil, com a estreia de mais clubes do Brasileirão. Além de jogos do Brasileirão 2ª divisão, MLS e Campeonato Mexicano.

Dentre os principais jogos, destaque para Flamengo x Vitória, pela quinta fase da Copa do Brasil, e Real Salt Lake x Inter Miami, pela MLS, que contará com Lionel Messi em campo.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Copa do Brasil

  • 19h - Goiás x Cruzeiro
  • 19h - Bahia x Remo
  • 19h30 - Santos x Coritiba
  • 20h30 - Fortaleza x CRB
  • 20h30 - Athletic Club x Internarcional
  • 21h30 - Flamengo x Vitória
  • 21h30 - Bragantino x Mirassol

Brasileirão 2ª divisão

  • 21h30 - Cuiabá x Botafogo - SP

MLS

  • 20h30 - Columbus Crew x LA Galaxy
  • 20h30 - New York City x Cincinnati
  • 20h30 - Orlando City x Charlotte
  • 20h30 - New York Red Bulls x DC United
  • 20h30 - Toronto x Philadelphia Union
  • 20h45 - Atlanta United x New England Revolution
  • 21h30 - Dallas x Minnesota United
  • 21h30 - Houston Dynamo x San Diego
  • 22h30 - Real Salt Lake x Inter Miami
  • 23h30 - Los Angeles FC x Colorado Rapids
  • 23h30 - San Jose Earthquakes x Austin FC

Campeonato Mexicano

  • 22h - Atlético San Luis x Santos Laguna
  • 22h - Atlas x Tigres

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta, 22

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta, 22

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 22

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 22

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quarta, 22

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 19h - Goiás x Cruzeiro - Copa do Brasil
  • 21h30 - Flamengo x Vitória - Copa do Brasil

Sportv3

  • 19h - Bahia x Remo - Copa do Brasil

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quarta, 22

ESPN

  • 21h30 - Cuiabá x Botafogo - SP - Brasileirão 2ª divisão

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta quarta, 22

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN3 nesta quarta, 22

ESPN4

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN4 nesta quarta, 22

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na Xsports nesta quarta, 22

Premiere

  • 19h - Goiás x Cruzeiro - Copa do Brasil
  • 19h - Bahia x Remo - Copa do Brasil
  • 21h30 - Flamengo x Vitória - Copa do Brasil

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quarta, 22

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 21h30 - Cuiabá x Botafogo - SP - Brasileirão 2ª divisão
  • 22h - Atlético San Luis x Santos Laguna

Canal Goat

  • Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta quarta, 22

GE TV

  • 19h - Goiás x Cruzeiro - Copa do Brasil

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar no One Football nesta quarta, 22

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta, 22

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta, 22

Prime Video

  • 19h30 - Santos x Coritiba - Copa do Brasil
  • 20h30 - Fortaleza x CRB - Copa do Brasil
  • 20h30 - Athletic Club x Internacional - Copa do Brasil

Cazé TV

  • Nenhum jogo vai passar na CazéTV nesta quarta, 22

Apple TV

  • 20h30 - Columbus Crew x LA Galaxy - MLS
  • 20h30 - New York City x Cincinnati - MLS
  • 20h30 - Orlando City x Charlotte - MLS
  • 20h30 - New York Red Bulls x DC United - MLS
  • 20h30 - Toronto x Philadelphia Union - MLS
  • 20h45 - Atlanta United x New England Revolution- MLS
  • 21h30 - Dallas x Minnesota United - MLS
  • 21h30 - Houston Dynamo x San Diego - MLS
  • 22h30 - Real Salt Lake x Inter Miami - MLS
  • 23h30 - Los Angeles FC x Colorado Rapids - MLS
  • 23h30 - San Jose Earthquakes x Austin FC - MLS
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