Jogos desta quarta-feira, 22: onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, 22, segue com os jogos da quinta fase da Copa do Brasil, com a estreia de mais clubes do Brasileirão. Além de jogos do Brasileirão 2ª divisão, MLS e Campeonato Mexicano.

Dentre os principais jogos, destaque para Flamengo x Vitória, pela quinta fase da Copa do Brasil, e Real Salt Lake x Inter Miami, pela MLS, que contará com Lionel Messi em campo.