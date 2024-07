Jogos de terça, 30 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Barcelona contra Manchester City pelo Amistoso (FC Series) e São Paulo contra Goiás pelas oitavas de final da Copa do Brasil são os destaques do futebol desta terça-feira, 30.

A programação do dia também inclui as partidas da Leagues Cup, Brasileirão Série B, Amistosos Internacionais, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

15h45 - Everton x Coventry - ESPN 4 e Disney+

Amistoso (FC Series)

20h - Barcelona x Manchester City - TNT e Max

Copa do Brasil (oitavas)

20h - São Paulo x Goiás - Prime Video

21h30 - Botafogo x Bahia - Sportv e Premiere

Leagues Cup

20h - Atlético San Luis x Montréal - Apple TV

21h - Pachuca x New York Red Bulls - Apple TV

22h - Minnesota United x Necaxa - Apple TV

22h - Monterrey x Austin - Apple TV

23h30 - Los Angeles FC x Vancouver Whitecaps - Apple TV

Brasileirão Série B

21h - Avaí x Botafogo-SP - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona; veja horário

O jogo Barcelona x Manchester City terá transmissão ao vivo na TNT e Max, às 20h.

Que horas é o jogo do São Paulo?

O jogo São Paulo x Goiás terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 20h.

Qual canal irá passar o jogo do Botafogo pelo Copa do Brasil

O jogo Botafogo x Bahia terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 30.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 30.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 30.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 30.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

21h30 - Botafogo x Bahia - Copa do Brasil (oitavas)

Premiere

21h - Avaí x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

21h30 - Botafogo x Bahia - Copa do Brasil (oitavas)

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

15h45 - Everton x Coventry - Amistoso Internacional

Prime Video

20h - São Paulo x Goiás - Copa do Brasil (oitavas)

TNT

20h - Barcelona x Manchester City - Amistoso (FC Series)

Max

20h - Barcelona x Manchester City - Amistoso (FC Series)

Apple TV

20h - Atlético San Luis x Montréal - Leagues Cup

21h - Pachuca x New York Red Bulls - Leagues Cup

22h - Minnesota United x Necaxa - Leagues Cup

22h - Monterrey x Austin - Leagues Cup

23h30 - Los Angeles FC x Vancouver Whitecaps - Leagues Cup

Canal GOAT

21h - Avaí x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

TV Brasil

21h - Avaí x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.