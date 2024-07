Jogos de sábado, 6 de julho de 2024, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Uruguai x Brasil pela Copa América e Flamengo x Cuiabá pelo Brasileirão são os destaques do futebol deste sábado, 6.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série B, Eurocopa, Paulistão Feminino, Campeonato Uruguaio, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Uruguaio

10h - Cerro Largo x Liverpool-URU - Disney+

12h30 - Boston River x Cerro - Disney+

15h30 - Peñarol x Deportivo Maldonado - Disney+

Brasileirão Série B

11h - América-MG x Operário-PR - SporTV e Premiere

17h - Goiás x Chapecoense - Band, Canal GOAT e Premiere

Paulistão Feminino

11h - Santos (F) x Taubaté (F) - SporTV

18h - Ferroviária (F) x São José-SP (F) - Centauro (Youtube)

Eurocopa

13h - Inglaterra x Suíça - SporTV e Globoplay

16h - Holanda x Turquia - CazéTV e Prime Video

NWSL

14h - Chicago Red Stars (F) x Houston Dash (F) - ESPN 3 e Disney+

20h30 - KS Current (F) x Orlando Pride (F) - Canal GOAT

Campeonato Carioca A2

14h45 - América-RJ x Maricá - Canal GOAT

14h45 - Serrano x Olaria - Cariocão TV (Youtube)

Copa Paulista

15h - Rio Claro x Taquatiringa - Futebol Paulista (Youtube)

15h - Portuguesa x União Suzano - TV Cultura e Futebol Paulista (Youtube)

17h - RB Bragantino II x Primavera - Futebol Paulista (Youtube)

18h - Votuporanguense x VOCEM - Futebol Paulista (Youtube)

Brasileirão Série D

15h - Santo André x São José-SP - TV Santo André (Youtube)

15h30 - Audax-RJ x Itabuna - TV Vitória - Betsat (Youtube)

16h - Serra x Real Noroeste - TVE Espírito Santo (Youtube)

16h - Novo Hamburgo x Avenida - Canal EP (Youtube)

16h - Manaus x Princesa do Solimões - Rádio Mix Amazônia (Youtube)

16h30 - União Rondonópolis x Mixto - TV Mixto (Youtube)

17h - Ipatinga x Democrata SL - TV Gerais (Youtube)

18h - Água Santa x Inter de Limeira - TV Netuno (Youtube)

2ª Divisão Paranaense

16h - Patriotas x Paraná - TV Paraná Turismo

Brasileirão Série C

17h - Ferroviário x Volta Redonda - DAZN e Nosso Futebol

17h - Sampaio Corrêa x Ferroviária - DAZN e Nosso Futebol

19h30 - ABC x CSA - DAZN e Nosso Futebol

Copa América

19h - Colômbia x Panamá - SporTV e Globoplay

22h - Uruguai x Brasil - Globo, SporTV e Globoplay

Campeonato Mexicano

20h - Atlético San Luis x Club América - Disney+

MLS

20h30 - Cincinnati x Inter Miami - Apple TV+

Brasileirão

21h - Flamengo x Cuiabá - Premiere

21h - São Paulo x RB Bragantino - Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo do Uruguai contra Brasil; veja horário

O jogo Uruguai x Brasil terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Globoplay, às 22h.

Qual canal irá passar o jogo do Flamengo pelo Brasileirão

O jogo Flamengo x Cuiabá terá transmissão ao vivo no Premiere, às 21h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

22h - Uruguai x Brasil - Copa América

Band

17h - Goiás x Chapecoense - Brasileirão Série B

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 6.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 6.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

11h - América-MG x Operário-PR - Brasileirão Série B

13h - Inglaterra x Suíça - Eurocopa

Disney+

10h - Cerro Largo x Liverpool-URU - Campeonato Uruguaio

12h30 - Boston River x Cerro - Campeonato Uruguaio

15h30 - Peñarol x Deportivo Maldonado - Campeonato Uruguaio

14h - Chicago Red Stars (F) x Houston Dash (F) - NWSL

20h - Atlético San Luis x Club América - Campeonato Mexicano

Premiere

11h - América-MG x Operário-PR - Brasileirão Série B

17h - Goiás x Chapecoense - Brasileirão Série B

21h - Flamengo x Cuiabá - Brasileirão

21h - São Paulo x RB Bragantino - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

13h - Inglaterra x Suíça - Eurocopa

22h - Uruguai x Brasil - Copa América

DAZN

17h - Ferroviário x Volta Redonda - Brasileirão Série C

17h - Sampaio Corrêa x Ferroviária - Brasileirão Série C

19h30 - ABC x CSA - Brasileirão Série C

