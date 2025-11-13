Esporte

Jogos de quinta-feira, 13 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14h33.

Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 15h03.

Os jogos desta quinta-feira, 13 de novembro, incluem grandes confrontos nas Eliminatórias e Amistosos internacionais, além de partidas do Campeonato Paulista Feminino. Confira os jogos e onde assistir ao vivo:

Amistosos:

  • 13h - Irã x Cabo Verde
    Onde assistir: ESPN 2 e Disney+
  • 13h - Lituânia x Israel
    Onde assistir: Sportv 3 e Disney+
  • 14h - República Tcheca x San Marino
    Onde assistir: Disney+
  • 21h30 - Canadá x Equador
    Onde assistir: Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT

Eliminatórias Asiáticas:

  • 13h - Emirados Árabes Unidos x Iraque (final repescagem)
    Onde assistir: ESPN 3 e Disney+

Eliminatórias Africanas:

  • 13h - Nigéria x Gabão (semifinal repescagem)
    Onde assistir: CazéTV e FIFA+
  • 16h - Camarões x República Democrática do Congo (semifinal repescagem)
    Onde assistir: CazéTV e FIFA+

Eliminatórias Europeias:

  • 14h - Noruega x Estônia
    Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
  • 14h - Azerbaijão x Islândia
    Onde assistir: Disney+
  • 14h - Armênia x Hungria
    Onde assistir: Sportv 2
  • 16h45 - Irlanda x Portugal
    Onde assistir: Sportv
  • 16h45 - Moldávia x Itália
    Onde assistir: Sportv 2
  • 16h45 - Inglaterra x Sérvia
    Onde assistir: Sportv 3
  • 16h45 - França x Ucrânia
    Onde assistir: ESPN e Disney+
  • 16h45 - Andorra x Albânia
    Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

Campeonato Paulista Feminino:

  • 15h - Santos (F) x Palmeiras (F)
    Onde assistir: UOL Play
  • 18h - Ferroviária (F) x Corinthians (F)
    Onde assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max
  • 20h - Realidade Jovem (F) x São Paulo (F)
    Onde assistir: Sportv

Eliminatórias da Concacaf:

  • 19h - Suriname x El Salvador
    Onde assistir: Canal GOAT
  • 19h - Bermudas x Curaçao
    Onde assistir: Canal GOAT
  • 21h - Trinidad e Tobago x Jamaica
    Onde assistir: Canal GOAT
  • 21h - Haiti x Costa Rica
    Onde assistir: Canal GOAT
  • 23h - Nicarágua x Honduras
    Onde assistir: Canal GOAT
  • 23h - Guatemala x Panamá
    Onde assistir: Canal GOAT
