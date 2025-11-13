Jogos de quinta-feira, 13 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos desta quinta-feira, 13 de novembro, incluem grandes confrontos nas Eliminatórias e Amistosos internacionais, além de partidas do Campeonato Paulista Feminino. Confira os jogos e onde assistir ao vivo:
Amistosos:
- 13h - Irã x Cabo Verde
Onde assistir: ESPN 2 e Disney+
- 13h - Lituânia x Israel
Onde assistir: Sportv 3 e Disney+
- 14h - República Tcheca x San Marino
Onde assistir: Disney+
- 21h30 - Canadá x Equador
Onde assistir: Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT
Eliminatórias Asiáticas:
- 13h - Emirados Árabes Unidos x Iraque (final repescagem)
Onde assistir: ESPN 3 e Disney+
Eliminatórias Africanas:
- 13h - Nigéria x Gabão (semifinal repescagem)
Onde assistir: CazéTV e FIFA+
- 16h - Camarões x República Democrática do Congo (semifinal repescagem)
Onde assistir: CazéTV e FIFA+
Eliminatórias Europeias:
- 14h - Noruega x Estônia
Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
- 14h - Azerbaijão x Islândia
Onde assistir: Disney+
- 14h - Armênia x Hungria
Onde assistir: Sportv 2
- 16h45 - Irlanda x Portugal
Onde assistir: Sportv
- 16h45 - Moldávia x Itália
Onde assistir: Sportv 2
- 16h45 - Inglaterra x Sérvia
Onde assistir: Sportv 3
- 16h45 - França x Ucrânia
Onde assistir: ESPN e Disney+
- 16h45 - Andorra x Albânia
Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
Campeonato Paulista Feminino:
- 15h - Santos (F) x Palmeiras (F)
Onde assistir: UOL Play
- 18h - Ferroviária (F) x Corinthians (F)
Onde assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max
- 20h - Realidade Jovem (F) x São Paulo (F)
Onde assistir: Sportv
Eliminatórias da Concacaf:
- 19h - Suriname x El Salvador
Onde assistir: Canal GOAT
- 19h - Bermudas x Curaçao
Onde assistir: Canal GOAT
- 21h - Trinidad e Tobago x Jamaica
Onde assistir: Canal GOAT
- 21h - Haiti x Costa Rica
Onde assistir: Canal GOAT
- 23h - Nicarágua x Honduras
Onde assistir: Canal GOAT
- 23h - Guatemala x Panamá
Onde assistir: Canal GOAT