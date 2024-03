Jogos de hoje, terça-feira, 5; onde assistir e horários

O confronto do Al-Hilal contra o Al-Ittihad pelo AFC Champions League e a partida do Bristol City contra o Ipswich Town pelo EFL Championship são os destaques do futebol desta terça-feira, 5 de março.

O dia também conta com as partidas da Copa do Nordeste, Champions League, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, entre outros.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League

15h - Al-Hilal x Al-Ittihad - Star+

EFL Championship

17h - Ipswich Town x Bristol City - Star+

Champions League

17h - Real Sociedad x PSG - TNT e Max

17h - Bayern de Munique x Lazio - Space e Max

Copa do Nordeste

19h - Náutico x River-PI - DAZN e Nosso Futebol

Copa Sul-Americana

19h - Real Tomayopo x Jorge Wilstermann - Star+

23h - Tolima x Independiente Medellín - ESPN e Star+

Copa da Liga Argentina

20h - Racing x Sarmiento Junin - ESPN e Star+

Copa Libertadores

21h30 - Club Nacional x Palestino - Paramount+

19h - Real Tomayopo x Jorge Wilstermann - Copa Sul-Americana

