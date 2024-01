Jogos de hoje, terça-feira, 30; onde assistir e horários

O confronto do Corinthians contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista é o destaque do futebol desta terça-feira, 30. O dia também será marcado pelo Campeonato Carioca, com a disputa entre Botafogo e Portuguesa-RJ.

Fora do Brasil, estão marcados campeonatos como a Copa Africana de Nações, Premier League e a Copa da Ásia.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

19h30 - Corinthians x São Paulo - Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

Campeonato Carioca

21h30 - Botafogo x Portuguesa-RJ - Canal GOAT (Youtube)

Premier League

16h30 - Nottingham Forest x Arsenal - Star+

16h45 - Luton x Brighton - Star+

16h45 - Fulham x Everton - Star+

17h - Crystal Palace x Sheffield United - Star+

17h15 - Aston Villa x Newcastle - ESPN e Star+

Copa da Ásia

13h - Arábia Saudita x Coreia do Sul - Star+

Copa Africana de Nações

14h - Mali x Burquina Fasso - BandSports e Esporte na Band (Youtube)

17h - Marrocos x África do Sul - BandSports e Esporte na Band (Youtube)

