Jogos de hoje, terça-feira, 30 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira, 30 de setembro, será movimentada no futebol, com destaque para as competições internacionais, como a UEFA Champions League, além de jogos importantes nas divisões menores, como o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Mundo Sub-20.
Veja os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:
Champions League
- 13h45 – Atalanta x Club Brugge – Space e HBO Max (Tempo Real)
- 13h45 – Kairat Almaty x Real Madrid – TNT e HBO Max (Tempo Real)
- 16h – Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt – HBO Max (Tempo Real)
- 16h – Bodo/Glimt x Tottenham – HBO Max (Tempo Real)
- 16h – Chelsea x Benfica – SBT, TNT e HBO Max (Tempo Real)
- 16h – Galatasaray x Liverpool – Space e HBO Max (Tempo Real)
- 16h – Inter de Milão x Slavia Praga – HBO Max (Tempo Real)
- 16h – Olympique de Marseille x Ajax – HBO Max (Tempo Real)
- 16h – Pafos x Bayern de Munique – HBO Max (Tempo Real)
UEFA Youth League
- 9h – Atalanta sub-19 x Club Brugge sub-19 – UEFA.tv (Tempo Real)
- 11h – Chelsea sub-19 x Benfica sub-19 – UEFA.tv (Tempo Real)
Campeonato Alemão (3ª Divisão)
- 14h – Hansa Rostock x Energie Cottbus – Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Italiano (2ª Divisão)
- 15h30 – Palermo x Venezia – SportyNet (TV fechada e YouTube) (Tempo Real)
Campeonato Brasileiro
- 15h – Palmeiras sub-17 x Vasco sub-17 – Sportv
- 17h30 – Flamengo sub-17 x Atlético-MG sub-17 – Sportv
- 21h30 – Atlético-MG x Juventude – Sportv e Premiere (Tempo Real)
- 21h35 – Goiás x Atlético-GO – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+ (Tempo Real)
Champions League Asiática
- 15h15 – Al Ittihad x Shabab Al Ahly – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
Copa do Mundo Sub-20
- 17h – Egito sub-20 x Nova Zelândia sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)
- 17h – Panamá sub-20 x Ucrânia sub-20 – CazéTV e FIFA+ (Tempo Real)
- 20h – Chile sub-20 x Japão sub-20 – CazéTV e FIFA+ (Tempo Real)
- 20h – Coreia do Sul sub-20 x Paraguai sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)
MLS
- 20h30 – Inter Miami x Chicago Fire – Apple TV+ (Tempo Real)
Copa do Caribe da Concacaf
- 21h – Moca x Robinhood – Disney+ (Tempo Real)
- 21h – Mount Pleasant x O&M FC – Disney+ (Tempo Real)
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 23h – Motagua x Alajuelense – Disney+ (Tempo Real)
