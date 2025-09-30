Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 30 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira, 30 de setembro, online e na TV por assinatura

Mateus Omena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13h39.

Última atualização em 30 de setembro de 2025 às 13h50.

A terça-feira, 30 de setembro, será movimentada no futebol, com destaque para as competições internacionais, como a UEFA Champions League, além de jogos importantes nas divisões menores, como o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Mundo Sub-20.

Veja os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:

Champions League

  • 13h45 – Atalanta x Club Brugge – Space e HBO Max (Tempo Real)
  • 13h45 – Kairat Almaty x Real Madrid – TNT e HBO Max (Tempo Real)
  • 16h – Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt – HBO Max (Tempo Real)
  • 16h – Bodo/Glimt x Tottenham – HBO Max (Tempo Real)
  • 16h – Chelsea x Benfica – SBT, TNT e HBO Max (Tempo Real)
  • 16h – Galatasaray x Liverpool – Space e HBO Max (Tempo Real)
  • 16h – Inter de Milão x Slavia Praga – HBO Max (Tempo Real)
  • 16h – Olympique de Marseille x Ajax – HBO Max (Tempo Real)
  • 16h – Pafos x Bayern de Munique – HBO Max (Tempo Real)

UEFA Youth League

  • 9h – Atalanta sub-19 x Club Brugge sub-19 – UEFA.tv (Tempo Real)
  • 11h – Chelsea sub-19 x Benfica sub-19 – UEFA.tv (Tempo Real)

Campeonato Alemão (3ª Divisão)

  • 14h – Hansa Rostock x Energie Cottbus – Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Italiano (2ª Divisão)

  • 15h30 – Palermo x Venezia – SportyNet (TV fechada e YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Brasileiro

  • 15h – Palmeiras sub-17 x Vasco sub-17 – Sportv
  • 17h30 – Flamengo sub-17 x Atlético-MG sub-17 – Sportv
  • 21h30Atlético-MG x JuventudeSportv e Premiere (Tempo Real)
  • 21h35 – Goiás x Atlético-GO – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+ (Tempo Real)

Champions League Asiática

  • 15h15 – Al Ittihad x Shabab Al Ahly – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Copa do Mundo Sub-20

  • 17h – Egito sub-20 x Nova Zelândia sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)
  • 17h – Panamá sub-20 x Ucrânia sub-20 – CazéTV e FIFA+ (Tempo Real)
  • 20h – Chile sub-20 x Japão sub-20 – CazéTV e FIFA+ (Tempo Real)
  • 20h – Coreia do Sul sub-20 x Paraguai sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)

MLS

  • 20h30 – Inter Miami x Chicago Fire – Apple TV+ (Tempo Real)

Copa do Caribe da Concacaf

  • 21h – Moca x Robinhood – Disney+ (Tempo Real)
  • 21h – Mount Pleasant x O&M FC – Disney+ (Tempo Real)

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 23h – Motagua x Alajuelense – Disney+ (Tempo Real)

Onde assistir ao vivo:

Globoplay

  • 21h30 – Atlético-MG x Juventude – Campeonato Brasileiro

Disney+

  • 15h15 – Al Ittihad x Shabab Al Ahly – Champions League Asiática
  • 19h – América-MEX (F) x Orlando Pride (F) – Copa dos Campeões Feminina da Concacaf
  • 21h – Moca x Robinhood – Copa do Caribe da Concacaf
  • 21h – Mount Pleasant x O&M FC – Copa do Caribe da Concacaf
  • 23h – Motagua x Alajuelense – Copa Centro-Americana da Concacaf

HBO Max

  • 13h45 – Atalanta x Club Brugge – Champions League
  • 16h – Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt – Champions League
  • 16h – Bodo/Glimt x Tottenham – Champions League
  • 16h – Chelsea x Benfica – Champions League
  • 16h – Galatasaray x Liverpool – Champions League
  • 16h – Inter de Milão x Slavia Praga – Champions League
  • 16h – Olympique de Marseille x Ajax – Champions League
  • 16h – Pafos x Bayern de Munique – Champions League

CazéTV

  • 17h – Egito sub-20 x Nova Zelândia sub-20 – Copa do Mundo Sub-20
  • 17h – Panamá sub-20 x Ucrânia sub-20 – Copa do Mundo Sub-20
  • 20h – Chile sub-20 x Japão sub-20 – Copa do Mundo Sub-20
  • 20h – Coreia do Sul sub-20 x Paraguai sub-20 – Copa do Mundo Sub-20

OneFootball

  • 14h – Hansa Rostock x Energie Cottbus – Campeonato Alemão (3ª Divisão)
