Jogos de hoje, terça-feira, 26; onde assistir e horários

Seleção brasileira e demais amistosos de seleções europeias são destaques desta terça-feira de futebol.

No Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, o Brasil enfrenta a Espanha pelo segundo compromisso internacional do ano. A seleção venceu a Inglaterra no último jogo e chega embalada para conseguir uma nova vitória.

Em Marseille, a França encara o Chile em amistoso internacional. Os franceses vem de derrota para a Alemanha no domingo e esperam se reabilitar com uma vitória.

Destaque também para os compromissos de Portugal de Cristiano Ronaldo, além da Argentina campeã do mundo de Lionel Messi.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Amistosos

14h - Letônia x Liechtenstein - Star+

15h - Malta x Belarus - Star+

15h - Hungria x Kosovo - Star+

15h - Noruega x Eslováquia - ESPN 3 e Star+

16h - República Tcheca x Armênia - Star+

16h15 - Dinamarca x Ilhas Faroé - Star+

16h45 - Áustria x Turquia - Star+

16h45 - Escócia x Irlanda do Norte - Star+

16h45 - Eslovênia x Portugal - Star+

16h45 - Irlanda x Suíça - Star+

17h - França x Chile - ESPN e Star+

17h30 - Espanha x Brasil - TV Globo, SporTV e Globoplay

22h - Honduras x El Salvador - Star+

23h55 - Argentina x Costa Rica - ESPN e Star+

Eliminatórias da Eurocopa

16h45 - Ucrânia x Islândia - ESPN 4 e Star+

Campeonato Gaúcho

21h - Grêmio x Caxias - SporTV e Premiere

