Jogos de hoje, terça-feira, 26; onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa do Mundo Feminina, semifinal da Copa do Brasil e Amistosos mundiais são os destaques desta quarta-feira de futebol.

Na Copa do Mundo Feminina, tem jogo de favoritas à taça. A Espanha joga contra a Zâmbia pelo Grupo C, assim como o Japão, que enfrenta a Costa Rica. Pelo Grupo E, jogam as meninas dos Estados Unidos contra a Holanda, e pelo Grupo B, as atuais vencedoras canadenses jogam contra a Irlanda.

Nesta quarta-feira, 26, também tem a semifinal da Copa do Brasil, disputada por Grêmio e Flamengo. O Rubro-negro chega em clima de vitória depois de eliminar o Athletico-PR nas quartas de final. Se avançar, pode conquistar seu segundo título consecutivo. Já o Grêmio tirou o Bahia da competição, mas venceu por pênaltis. Nessa partida, o Tricolor Gaúcho vem em clima de revanche contra os urubus, depois de perder nas semifinais da Libertadores em 2019 e na Copa do Brasil em 2021.

Nos Amistosos Mundiais, destaque para os jogos do Real Madrid contra Manchester United e o Tottenham contra Lion City. Barcelona também joga contra o Arsenal nesta fase.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo Feminina

2h - Japão x Costa Rica - Sportv, CazéTV e Fifa+ ;

; 4h30 - Espanha x Zâmbia - Sportv, CazéTV e Fifa+ ;

; 9h - Canadá x Irlanda - CazéTV e Fifa+ ;

; 22h - Estados Unidos x Holanda - Sportv, CazéTV e Fifa+.

Copa do Brasil (semifinal)

21h30 - Grêmio x Flamengo - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

Amistosos de clubes

7h30 - Bayern München x Manchester City - GOAT (YouTube e Twitch)

8h30 - Tottenham x Lion City - ESPN 4 e Star+

21h30 - Real Madrid x Manchester United - TNT e HBO Max

23h30 - Arsenal x Barcelona - TNT e HBO Max

Fifa+