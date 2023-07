Jogos de hoje, terça-feira, 25; onde assistir ao vivo e horários

A semifinal da Copa do Brasil, jogos da Copa do Mundo Feminina, amistosos mundiais e a rodada 2 do Leagues Cup são os destaques desta terça-feira de futebol.

Hoje é dia de clássico: a semifinal da Copa do Brasil será disputada entre São Paulo e Corinthians. O jogo de ida acontece na Neo Química Arena, às 21h30. O Timão chega apertado depois de vencer o Atlético-MG nos pênaltis, enquanto o Tricolor vem de duas vitórias contra o Palmeiras, tanto em casa quanto no Allianz-Parque.

Na Copa do Mundo Feminina, destaque para os jogos do Grupo A. Nova Zelândia enfrenta a seleção das Filipinas em seu segundo jogo da fase de grupos, assim como a Noruega, que joga contra a Suíça, líder da chave.

Nesta terça também tem jogo da Leagues Cup. O Inter Miami, novo time de Messi, enfrenta o Atlanta United em jogoválido pela segunda rodada da fase de grupos. Por enquanto, o Inter Miami segue na liderança da chave.

Por fim, os amistosos mundiais também são destaque desta terça. Pela manhã, o PSG enfrenta o Al-Nassr em um duelo de "milionários". A bola roda no Yanmar Field Nagai, no Japão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil - Semifinal

21h30 - Corinthians x São Paulo - SporTV, Premiere e Prime Video

Copa do Mundo feminina

2h30 – Nova Zelândia x Filipinas - SporTV, Cazé TV e Fifa+

Leagues Cup

20h30 - Inter Miami x Atlant United - Apple TV+

Amistosos mundiais

7h30 – PSG x Al-Nassr - ESPN e Star+

23h30 - Man Utd x Wrexham

Copa Paulista

19h - XV de Piracicaba x Bragantino - YouTube da FPF (Federação Paulista de Futebol)

Campeonato Brasileiro sub-20

16h - Palmeiras x Botafogo - SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x São Paulo ; veja horário

O jogo Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo SporTV, Premiere e Prime Video, às 21h30.

Que horas é o jogo do PSG ?

O jogo PSG x Al-Nassr terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+, às 7h30.

Qual canal irá passar o jogo do Inter Miami?

O jogo Inter Miami x Atlant United terá transmissão ao vivo na Apple TV+.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 24.



SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 24.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 24.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 24.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

SporTV

Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

Apple TV

Prime Vídeo

Fifa+

Cazé TV