Jogos de hoje, terça-feira, 25 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Atlético-MG x Flamengo e Grêmio x Palmeiras pelo Brasileirão são os grandes destaques do futebol nesta terça-feira, 25. Também se enfrentam Chelsea x Barcelona pela Liga dos Campeões e Al Hilal x Al Shorta pela AFC Champions League.

A programação do dia conta ainda com duelos decisivos pela UEFA Youth League, Copa do Caribe da Concacaf e a segunda divisão inglesa.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

UEFA Youth League

  • 10h - Chelsea Sub-19 x Barcelona Sub-19 - UEFA.tv
  • 12h - Borussia Dortmund Sub-19 x Villarreal Sub-19 - UEFA.tv

Campeonato Egípcio

  • 12h - Pyramids x Al Mokawloon - YouTube (Link Sport Club Podcast)

Liga dos Campeões

  • 14h45 - Ajax x Benfica - TNT e HBO Max
  • 14h45 - Galatasaray x Union Saint Gilloise - Space e HBO Max
  • 17h - Bodo Glimt x Juventus - HBO Max
  • 17h - Borussia Dortmund x Villarreal - HBO Max
  • 17h - Chelsea x Barcelona - SBT, TNT e HBO Max
  • 17h - Manchester City x Bayer Leverkusen - Space e HBO Max
  • 17h - Napoli x Qarabag - HBO Max
  • 17h - Olympique de Marseille x Newcastle - HBO Max
  • 17h - Slavia Praga x Athletic Bilbao - HBO Max

AFC Champions League

  • 15h15 - Al Hilal x Al Shorta - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Segunda Divisão

  • 17h - Southampton x Leicester - Xsports e Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

  • 18h - Defence Force x Cibao - Disney+
  • 20h - O&M x Mount Pleasant - Disney+

Brasileirão

Campeonato Colombiano

  • 21h30 - Santa Fé x Tolima - Fanatiz

Onde assistir ao vivo o jogo do Chelsea; veja horário

O jogo Chelsea x Barcelona terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max, às 17h.

Que horas é o jogo do Manchester City?

O jogo Manchester City x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo no Space e HBO Max, às 17h.

Qual canal irá passar o jogo do Atlético-MG pelo Brasileirão

O jogo Atlético-MG x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão
  • 21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão

SBT

  • 17h - Chelsea x Barcelona - Liga dos Campeões

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 25.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 25.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN 4

  • 15h15 - Al Hilal x Al Shorta - AFC Champions League

Sportv

Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta terça-feira, 25.

TNT

  • 14h45 - Ajax x Benfica - Liga dos Campeões
  • 17h - Chelsea x Barcelona - Liga dos Campeões

Space

  • 14h45 - Galatasaray x Union Saint Gilloise - Liga dos Campeões
  • 17h - Manchester City x Bayer Leverkusen - Liga dos Campeões

Premiere

  • 21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão
  • 21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  • 14h45 - Ajax x Benfica - Liga dos Campeões
  • 14h45 - Galatasaray x Union Saint Gilloise - Liga dos Campeões
  • 17h - Bodo Glimt x Juventus - Liga dos Campeões
  • 17h - Borussia Dortmund x Villarreal - Liga dos Campeões
  • 17h - Chelsea x Barcelona - Liga dos Campeões
  • 17h - Manchester City x Bayer Leverkusen - Liga dos Campeões
  • 17h - Napoli x Qarabag - Liga dos Campeões
  • 17h - Olympique de Marseille x Newcastle - Liga dos Campeões
  • 17h - Slavia Praga x Athletic Bilbao - Liga dos Campeões

Disney+

  • 15h15 - Al Hilal x Al Shorta - AFC Champions League
  • 17h - Southampton x Leicester - Campeonato Inglês
  • 18h - Defence Force x Cibao - Copa do Caribe
  • 20h - O&M x Mount Pleasant - Copa do Caribe

UEFA.tv

  • 10h - Chelsea Sub-19 x Barcelona Sub-19 - UEFA Youth League
  • 12h - Borussia Dortmund Sub-19 x Villarreal Sub-19 - UEFA Youth League

YouTube

  • 12h - Pyramids x Al Mokawloon - Campeonato Egípcio (canal Link Sport Club Podcast)

Fanatiz

  • 21h30 - Santa Fé x Tolima - Campeonato Colombiano
