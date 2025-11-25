Jogos de hoje, terça-feira, 25 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Atlético-MG x Flamengo e Grêmio x Palmeiras pelo Brasileirão são os grandes destaques do futebol nesta terça-feira, 25. Também se enfrentam Chelsea x Barcelona pela Liga dos Campeões e Al Hilal x Al Shorta pela AFC Champions League.

A programação do dia conta ainda com duelos decisivos pela UEFA Youth League, Copa do Caribe da Concacaf e a segunda divisão inglesa.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

UEFA Youth League

10h - Chelsea Sub-19 x Barcelona Sub-19 - UEFA.tv

12h - Borussia Dortmund Sub-19 x Villarreal Sub-19 - UEFA.tv

Campeonato Egípcio

12h - Pyramids x Al Mokawloon - YouTube (Link Sport Club Podcast)

Liga dos Campeões

14h45 - Ajax x Benfica - TNT e HBO Max

14h45 - Galatasaray x Union Saint Gilloise - Space e HBO Max

17h - Bodo Glimt x Juventus - HBO Max

17h - Borussia Dortmund x Villarreal - HBO Max

17h - Chelsea x Barcelona - SBT, TNT e HBO Max

17h - Manchester City x Bayer Leverkusen - Space e HBO Max

17h - Napoli x Qarabag - HBO Max

17h - Olympique de Marseille x Newcastle - HBO Max

17h - Slavia Praga x Athletic Bilbao - HBO Max

AFC Champions League

15h15 - Al Hilal x Al Shorta - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Segunda Divisão

17h - Southampton x Leicester - Xsports e Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

18h - Defence Force x Cibao - Disney+

20h - O&M x Mount Pleasant - Disney+

Brasileirão

21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Globo e Premiere

21h30 - Grêmio x Palmeiras - Globo e Premiere

Campeonato Colombiano

21h30 - Santa Fé x Tolima - Fanatiz

O jogo Chelsea x Barcelona terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max, às 17h.

O jogo Manchester City x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo no Space e HBO Max, às 17h.

O jogo Atlético-MG x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 21h30.

