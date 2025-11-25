Jogos de hoje, terça-feira, 25 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Atlético-MG x Flamengo e Grêmio x Palmeiras pelo Brasileirão são os grandes destaques do futebol nesta terça-feira, 25. Também se enfrentam Chelsea x Barcelona pela Liga dos Campeões e Al Hilal x Al Shorta pela AFC Champions League.
A programação do dia conta ainda com duelos decisivos pela UEFA Youth League, Copa do Caribe da Concacaf e a segunda divisão inglesa.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
UEFA Youth League
- 10h - Chelsea Sub-19 x Barcelona Sub-19 - UEFA.tv
- 12h - Borussia Dortmund Sub-19 x Villarreal Sub-19 - UEFA.tv
Campeonato Egípcio
- 12h - Pyramids x Al Mokawloon - YouTube (Link Sport Club Podcast)
Liga dos Campeões
- 14h45 - Ajax x Benfica - TNT e HBO Max
- 14h45 - Galatasaray x Union Saint Gilloise - Space e HBO Max
- 17h - Bodo Glimt x Juventus - HBO Max
- 17h - Borussia Dortmund x Villarreal - HBO Max
- 17h - Chelsea x Barcelona - SBT, TNT e HBO Max
- 17h - Manchester City x Bayer Leverkusen - Space e HBO Max
- 17h - Napoli x Qarabag - HBO Max
- 17h - Olympique de Marseille x Newcastle - HBO Max
- 17h - Slavia Praga x Athletic Bilbao - HBO Max
AFC Champions League
- 15h15 - Al Hilal x Al Shorta - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês - Segunda Divisão
- 17h - Southampton x Leicester - Xsports e Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
- 18h - Defence Force x Cibao - Disney+
- 20h - O&M x Mount Pleasant - Disney+
Brasileirão
- 21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Globo e Premiere
- 21h30 - Grêmio x Palmeiras - Globo e Premiere
Campeonato Colombiano
- 21h30 - Santa Fé x Tolima - Fanatiz
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão
- 21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão
SBT
- 17h - Chelsea x Barcelona - Liga dos Campeões
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 25.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 25.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN 4
- 15h15 - Al Hilal x Al Shorta - AFC Champions League
Sportv
Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta terça-feira, 25.
TNT
- 14h45 - Ajax x Benfica - Liga dos Campeões
- 17h - Chelsea x Barcelona - Liga dos Campeões
Space
- 14h45 - Galatasaray x Union Saint Gilloise - Liga dos Campeões
- 17h - Manchester City x Bayer Leverkusen - Liga dos Campeões
Premiere
- 21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão
- 21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
HBO Max
- 14h45 - Ajax x Benfica - Liga dos Campeões
- 14h45 - Galatasaray x Union Saint Gilloise - Liga dos Campeões
- 17h - Bodo Glimt x Juventus - Liga dos Campeões
- 17h - Borussia Dortmund x Villarreal - Liga dos Campeões
- 17h - Chelsea x Barcelona - Liga dos Campeões
- 17h - Manchester City x Bayer Leverkusen - Liga dos Campeões
- 17h - Napoli x Qarabag - Liga dos Campeões
- 17h - Olympique de Marseille x Newcastle - Liga dos Campeões
- 17h - Slavia Praga x Athletic Bilbao - Liga dos Campeões
Disney+
- 15h15 - Al Hilal x Al Shorta - AFC Champions League
- 17h - Southampton x Leicester - Campeonato Inglês
- 18h - Defence Force x Cibao - Copa do Caribe
- 20h - O&M x Mount Pleasant - Copa do Caribe
UEFA.tv
- 10h - Chelsea Sub-19 x Barcelona Sub-19 - UEFA Youth League
- 12h - Borussia Dortmund Sub-19 x Villarreal Sub-19 - UEFA Youth League
YouTube
- 12h - Pyramids x Al Mokawloon - Campeonato Egípcio (canal Link Sport Club Podcast)
Fanatiz
- 21h30 - Santa Fé x Tolima - Campeonato Colombiano
