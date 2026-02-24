Jogos de hoje, terça-feira, 24 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Inter de Milão x Bodo/Glimt, Atlético de Madrid x Club Brugge e Newcastle x Qarabag pelos Playoffs das Oitavas da Champions League são os principais destaques do futebol desta terça-feira, 24.

A programação do dia também conta com partidas da Copa do Brasil, Pré-Libertadores, Campeonato Saudita, Copa Argentina, Champions Cup da Concacaf e UEFA Youth League, entre outros torneios.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

UEFA Youth League

10h - Inter de Milão sub-19 x Betis sub-19 - UEFA.tv

12h - Eintracht Frankfurt sub-19 x Sporting sub-19 - UEFA.tv

Champions League (Playoffs das Oitavas)

14h45 - Atlético de Madrid x Club Brugge - TNT e HBO Max

17h - Inter de Milão x Bodo/Glimt - SBT, TNT e HBO Max

17h - Newcastle x Qarabag - Space e HBO Max

17h - Bayer Leverkusen x Olympiacos - HBO Max

Copa do Brasil (Segunda Fase)

16h30 - Boavista-RJ x Maringá - Sportv e Premiere

19h - Joinville x CSA - Sportv e Premiere

21h30 - Fortaleza x Maguary - ge tv, Sportv e Premiere

21h30 - América-RN x GAS-RR - Prime Video

Campeonato Saudita

16h - Al Hazem x Al Ittihad - Canal GOAT

16h - Al Taawoun x Al Hilal - Canal GOAT

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Southampton x Queens Park Rangers - Xsports e Disney+

Pré-Libertadores

19h - Huachipato x Carabobo - Paramount+

21h30 - Sporting Cristal x 2 de Mayo - ESPN e Disney+

21h30 - Independiente Medellín x Liverpool-URU - Paramount+

Copa Argentina

21h15 - Boca Juniors x Gimnasia de Chivilcoy - Xsports

Campeonato Argentino

22h - Gimnasia de Mendoza x Independiente - ESPN 4 e Disney+

CONCACAF Champions Cup

22h - Nashville x Atlético Ottawa - Disney+

0h - Los Angeles FC x Real España - Disney+

