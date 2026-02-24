Jogos de hoje, terça-feira, 24 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Inter de Milão x Bodo/Glimt, Atlético de Madrid x Club Brugge e Newcastle x Qarabag pelos Playoffs das Oitavas da Champions League são os principais destaques do futebol desta terça-feira, 24.
A programação do dia também conta com partidas da Copa do Brasil, Pré-Libertadores, Campeonato Saudita, Copa Argentina, Champions Cup da Concacaf e UEFA Youth League, entre outros torneios.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
UEFA Youth League
- 10h - Inter de Milão sub-19 x Betis sub-19 - UEFA.tv
- 12h - Eintracht Frankfurt sub-19 x Sporting sub-19 - UEFA.tv
Champions League (Playoffs das Oitavas)
- 14h45 - Atlético de Madrid x Club Brugge - TNT e HBO Max
- 17h - Inter de Milão x Bodo/Glimt - SBT, TNT e HBO Max
- 17h - Newcastle x Qarabag - Space e HBO Max
- 17h - Bayer Leverkusen x Olympiacos - HBO Max
Copa do Brasil (Segunda Fase)
- 16h30 - Boavista-RJ x Maringá - Sportv e Premiere
- 19h - Joinville x CSA - Sportv e Premiere
- 21h30 - Fortaleza x Maguary - ge tv, Sportv e Premiere
- 21h30 - América-RN x GAS-RR - Prime Video
Campeonato Saudita
- 16h - Al Hazem x Al Ittihad - Canal GOAT
- 16h - Al Taawoun x Al Hilal - Canal GOAT
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 17h - Southampton x Queens Park Rangers - Xsports e Disney+
Pré-Libertadores
- 19h - Huachipato x Carabobo - Paramount+
- 21h30 - Sporting Cristal x 2 de Mayo - ESPN e Disney+
- 21h30 - Independiente Medellín x Liverpool-URU - Paramount+
Copa Argentina
- 21h15 - Boca Juniors x Gimnasia de Chivilcoy - Xsports
Campeonato Argentino
- 22h - Gimnasia de Mendoza x Independiente - ESPN 4 e Disney+
CONCACAF Champions Cup
- 22h - Nashville x Atlético Ottawa - Disney+
- 0h - Los Angeles FC x Real España - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo da Inter de Milão; veja horário
O jogo Inter de Milão x Bodo/Glimt terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max, às 17h.
Que horas é o jogo do Atlético de Madrid?
O jogo Atlético de Madrid x Club Brugge terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max, às 14h45.
Qual canal irá passar o jogo do Fortaleza pela Copa do Brasil
O jogo Fortaleza x Maguary terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 23.
SBT
- 17h - Inter de Milão x Bodo/Glimt - Champions League
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 23.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 23.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
- 16h30 - Boavista-RJ x Maringá - Copa do Brasil
- 19h - Joinville x CSA - Copa do Brasil
- 21h30 - Fortaleza x Maguary - Copa do Brasil
TNT
- 14h45 - Atlético de Madrid x Club Brugge - Champions League
- 17h - Inter de Milão x Bodo/Glimt - Champions League
Space
- 17h - Newcastle x Qarabag - Champions League
ESPN 4
- 22h - Gimnasia de Mendoza x Independiente - Campeonato Argentino
Xsports
- 17h - Southampton x Queens Park Rangers - Championship
- 21h15 - Boca Juniors x Gimnasia de Chivilcoy - Copa Argentina
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
HBO Max
- 14h45 - Atlético de Madrid x Club Brugge - Champions League
- 17h - Inter de Milão x Bodo/Glimt - Champions League
- 17h - Newcastle x Qarabag - Champions League
- 17h - Bayer Leverkusen x Olympiacos - Champions League
Disney+
- 17h - Southampton x Queens Park Rangers - Championship
- 21h30 - Sporting Cristal x 2 de Mayo - Pré-Libertadores
- 22h - Gimnasia de Mendoza x Independiente - Campeonato Argentino
- 22h - Nashville x Atlético Ottawa - CONCACAF Champions Cup
- 0h - Los Angeles FC x Real España - CONCACAF Champions Cup
Paramount+
- 19h - Huachipato x Carabobo - Pré-Libertadores
- 21h30 - Independiente Medellín x Liverpool-URU - Pré-Libertadores
Globoplay
- 16h30 - Boavista-RJ x Maringá - Copa do Brasil
- 19h - Joinville x CSA - Copa do Brasil
- 21h30 - Fortaleza x Maguary - Copa do Brasil