Jogos de hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste terça-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10h19.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 10h39.

Nesta terça-feira, 23 de setembro, o futebol promete movimentar várias competições internacionais, com jogos importantes no Campeonato Japonês, Copa da Itália, Campeonato Finlandês, Campeonato Espanhol, Libertadores, e Copa do Brasil, entre outros. Também há partidas nas Copas Intercontinental, Sul-Americana, e Centro-Americana.

Campeonato Japonês

  • 2h – Albirex Niigata x Nagoya Grampus – Canal GOAT – Tempo Real
  • 6h – Kashima Antlers x Cerezo Osaka – Canal GOAT – Tempo Real
  • 7h – Vissel Kobe x Tokyo Verdy – Xsports e Canal GOAT – Tempo Real
  • 7h – Gamba Osaka x Yokohama F. Marinos – Canal GOAT – Tempo Real

Copa da Itália

  • 12h – Cagliari x Frosinone – SportyNet (YouTube) – Tempo Real
  • 13h30 – Udinese x Palermo – SportyNet (TV e YouTube) – Tempo Real
  • 16h – Milan x Lecce – SportyNet (TV e YouTube) – Tempo Real

Campeonato Finlandês

  • 12h – KuPS x SJK – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real
  • 12h – Ilves x Gnistan – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real
  • 13h – Inter Turku x HJK – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real

Campeonato Espanhol (La Liga)

  • 14h – Athletic Bilbao x Girona – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
  • 14h – Espanyol x Valencia – Disney+ – Tempo Real
  • 16h30 – Levante x Real Madrid – Disney+ – Tempo Real
  • 16h30 – Sevilla x Villarreal – Disney+ – Tempo Real

Copa Intercontinental

  • 15h – Al Ahli x Pyramids – CazéTV e Sportv –

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

  • 15h30 – Le Mans x Grenoble – SportyNet (YouTube) – Tempo Real

Campeonato Escocês

  • 15h45 – Falkirk x Hibernian – Canal GOAT – Tempo Real

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 15h45 – Carpi x Ravenna – OneFootball – Tempo Real
  • 15h45 – Perugia x Sambenedettese – OneFootball – Tempo Real

Copa da Liga Inglesa

  • 15h45 – Lincoln City x Chelsea – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real
  • 15h45 – Fulham x Cambridge United – Disney+ – Tempo Real
  • 16h – Liverpool x Southampton – ESPN e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Português

  • 16h15 – Benfica x Rio Ave – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real

Libertadores (quartas de final)

  • 19h – Racing x Vélez Sarsfield – Paramount+ – Tempo Real

Brasileirão Série B

  • 19h30 – Paysandu x Novorizontino – ESPN 4, Disney+ e SportyNet+ – Tempo Real
  • 21h35 – Ferroviária x Goiás – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Disney+ e SportyNet+ – Tempo Real

Copa Sul-Americana (quartas de final)

Copa do Caribe

  • 21h – Central FC x Mount Pleasant – Disney+ – Tempo Real
  • 21h – Juventus des Cayes x Cibao – Disney+ – Tempo Real

Copa Centro-Americana

  • 23h – Alajuelense x Motagua – Disney+ – Tempo Real
