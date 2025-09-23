Jogos de hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Nesta terça-feira, 23 de setembro, o futebol promete movimentar várias competições internacionais, com jogos importantes no Campeonato Japonês, Copa da Itália, Campeonato Finlandês, Campeonato Espanhol, Libertadores, e Copa do Brasil, entre outros. Também há partidas nas Copas Intercontinental, Sul-Americana, e Centro-Americana.
Campeonato Japonês
- 2h – Albirex Niigata x Nagoya Grampus – Canal GOAT – Tempo Real
- 6h – Kashima Antlers x Cerezo Osaka – Canal GOAT – Tempo Real
- 7h – Vissel Kobe x Tokyo Verdy – Xsports e Canal GOAT – Tempo Real
- 7h – Gamba Osaka x Yokohama F. Marinos – Canal GOAT – Tempo Real
Copa da Itália
- 12h – Cagliari x Frosinone – SportyNet (YouTube) – Tempo Real
- 13h30 – Udinese x Palermo – SportyNet (TV e YouTube) – Tempo Real
- 16h – Milan x Lecce – SportyNet (TV e YouTube) – Tempo Real
Campeonato Finlandês
- 12h – KuPS x SJK – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real
- 12h – Ilves x Gnistan – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real
- 13h – Inter Turku x HJK – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real
Campeonato Espanhol (La Liga)
- 14h – Athletic Bilbao x Girona – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
- 14h – Espanyol x Valencia – Disney+ – Tempo Real
- 16h30 – Levante x Real Madrid – Disney+ – Tempo Real
- 16h30 – Sevilla x Villarreal – Disney+ – Tempo Real
Copa Intercontinental
- 15h – Al Ahli x Pyramids – CazéTV e Sportv –
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
- 15h30 – Le Mans x Grenoble – SportyNet (YouTube) – Tempo Real
Campeonato Escocês
- 15h45 – Falkirk x Hibernian – Canal GOAT – Tempo Real
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 15h45 – Carpi x Ravenna – OneFootball – Tempo Real
- 15h45 – Perugia x Sambenedettese – OneFootball – Tempo Real
Copa da Liga Inglesa
- 15h45 – Lincoln City x Chelsea – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real
- 15h45 – Fulham x Cambridge United – Disney+ – Tempo Real
- 16h – Liverpool x Southampton – ESPN e Disney+ – Tempo Real
Campeonato Português
- 16h15 – Benfica x Rio Ave – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
Libertadores (quartas de final)
- 19h – Racing x Vélez Sarsfield – Paramount+ – Tempo Real
Brasileirão Série B
- 19h30 – Paysandu x Novorizontino – ESPN 4, Disney+ e SportyNet+ – Tempo Real
- 21h35 – Ferroviária x Goiás – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Disney+ e SportyNet+ – Tempo Real
Copa Sul-Americana (quartas de final)
- 21h30 – Fluminense x Lanús – SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+ – Tempo Real
Copa do Caribe
- 21h – Central FC x Mount Pleasant – Disney+ – Tempo Real
- 21h – Juventus des Cayes x Cibao – Disney+ – Tempo Real
Copa Centro-Americana
- 23h – Alajuelense x Motagua – Disney+ – Tempo Real