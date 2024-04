Jogos de hoje, terça-feira, 2; onde assistir e horários

Início da Libertadores e Sul-Americana 2024, Premier League e demais competições europeias são destaques do futebol desta terça-feira.

Na Colômbia, o Flamengo inicia a caminhada diante do Millonarios pelo Grupo E. O Rubro Negro vem de vitória no primeiro jogo da final do Carioca.

Pela Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Racing-URG no Uruguai. O Timão busca seu primeiro título da competição.

Destaque para o clássico entre Juventus e Lazio pela Coppa da Italia, além de Al-Nassr de CR& pelo Campeonato Saudita.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Copa Libertadores

19h - Cobresal x Barcelona (EQU) - Paramount+

19h - Millonarios x Flamengo - ESPN e Star+

21h - The Strongest x Grêmio - Paramount+

21h30 - Deportivo Tachira x River Plate - Paramount+

23h - Universitario x LDU - ESPN 4 e Star+

Copa Sul-Americana

19h - Belgrano x Internacional - Paramount+

19h - Nacional (PAR) x Argentinos Juniors - Paramount+

21h30 - Sportivo Ameliano x Athletico-PR - Star+

21h30 - Racing Club (URU) x Corinthians- Paramount+

23h - Cesar Vallejo x Defensa y Justicia - Paramount+

Campeonato Holandês

15h - Excelsior x PSV - Star+

Premier League

15h30 - Nottingham Forest x Fulham - Star+

15h30 - Newcastle x Everton - ESPN 4 e Star+

15h30 - Borunemouth x Crystal Palace - Star+

15h45 - Burnley x Wolves - Star+

16h15 - West Ham x Tottenham - ESPN e Star+

Copa da Alemanha

15h45 - FC Saarbrücken x Kaiserslautern - ESPN 3 e Star+

Copa da Itália

16h - Juventus x Lazio - ESPN 2 e Star+

Campeonato Saudita

16h - Abha x Al Nassr - Canal GOAT

16h - Al Hilal x Al Okhdood - Canal GOAT

EFL League One

16h - Portsmouth x Derby County - Star+

Campeonato Paraibano

16h30 - Serra Branca x Botafogo-PB - Futebol para todos (Youtube)

Taça de Portugal

16h45 - Benfica x Sporting - Star+

Liga dos Campeões da Concacaf

20h - Columbus Crew x Tigres - Star+

22h - New England Revolution x Club America - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje?

O jogo Millonarios x Flamengo será transmitido pela ESPN e Star+

Em que canal irá transmitir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo Racing Club (URU) x Corinthians será transmitido pelo SBT e Paramount+.

Onde irá passar o jogo do Grêmio hoje?

O jogo The Strongest x Grêmio será transmitido pelo Paramount+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Futebol para todos (Youtube)