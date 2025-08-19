Jogos de hoje, terça-feira, 19 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

A programação desta terça-feira, 19 de agosto, traz confrontos importantes pela Supercopa Saudita, Champions League, Libertadores, Sul-Americana e muito mais. Se você está procurando a melhor forma de acompanhar os jogos, confira todos os detalhes abaixo, com horários e as opções de canais para não perder nenhum lance.
Supercopa Saudita
- 9h - Al Nassr x Al Ittihad - Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube) - Tempo Real
Campeonato Espanhol
- 16h - Real Madrid x Osasuna - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
- 16h - Walsall x Grimsby - Disney+ - Tempo Real
Champions League (fase preliminar)
- 16h - Estrela Vermelha x Pafos - SBT, +SBT, Space e HBO Max - Tempo Real
- 16h - Ferencváros x Qarabag - HBO Max - Tempo Real
- 16h - Rangers x Club Brugge - TNT e HBO Max - Tempo Real
Paulistão feminino
- 18h - Ferroviária (F) x São Paulo (F) - Sportv - Sem transmissão ao vivo
Libertadores (oitavas)
- 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - Disney+ - Tempo Real
Sul-Americana (oitavas)
- 19h - Huracán x Once Caldas - ESPN 4 e Disney+ - Tempo Real
Brasileirão Série B
- 19h30 - Operário-PR x Avaí - Disney+ - Tempo Real
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 21h - CD Plaza Amador x Managua FC - Disney+ - Tempo Real
Copa do Caribe da Concacaf
- 21h - Cibao x Cavalier FC - Disney+ - Tempo Real
Copa dos Campeões feminina da Concacaf
- 21h - Alianza (F) x Washington Spirit (F) - Disney+ - Sem transmissão ao vivo
Libertadores (oitavas)
- 21h30 - Racing x Peñarol - Paramount+ - Tempo Real
- 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional - Paramount+ - Tempo Real
Sul-Americana (oitavas)
- 21h30 - Fluminense x América de Cali - SBT, +SBT e Paramount+ - Tempo Real
- 21h30 - Mushuc Runa x Independiente del Valle - ESPN e Disney+ - Tempo Real
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 23h - CD Águila x CD Olimpia - Disney+ - Tempo Real
Copa dos Campeões feminina da Concacaf
- 23h - Pachuca (F) x Chorillo (F) - Disney+ - Sem transmissão ao vivo
