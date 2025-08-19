Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 19 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira, 19 de agosto, online e na TV por assinatura.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06h00.

A programação desta terça-feira, 19 de agosto, traz confrontos importantes pela Supercopa Saudita, Champions League, Libertadores, Sul-Americana e muito mais. Se você está procurando a melhor forma de acompanhar os jogos, confira todos os detalhes abaixo, com horários e as opções de canais para não perder nenhum lance.

Supercopa Saudita

  • 9h - Al Nassr x Al Ittihad - Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube) - Tempo Real

Campeonato Espanhol

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

  • 16h - Walsall x Grimsby - Disney+ - Tempo Real

Champions League (fase preliminar)

  • 16h - Estrela Vermelha x Pafos - SBT, +SBT, Space e HBO Max - Tempo Real
  • 16h - Ferencváros x Qarabag - HBO Max - Tempo Real
  • 16h - Rangers x Club Brugge - TNT e HBO Max - Tempo Real

Paulistão feminino

  • 18h - Ferroviária (F) x São Paulo (F) - Sportv - Sem transmissão ao vivo

Libertadores (oitavas)

Sul-Americana (oitavas)

  • 19h - Huracán x Once Caldas - ESPN 4 e Disney+ - Tempo Real

Brasileirão Série B

  • 19h30 - Operário-PR x Avaí - Disney+ - Tempo Real

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 21h - CD Plaza Amador x Managua FC - Disney+ - Tempo Real

Copa do Caribe da Concacaf

  • 21h - Cibao x Cavalier FC - Disney+ - Tempo Real

Copa dos Campeões feminina da Concacaf

  • 21h - Alianza (F) x Washington Spirit (F) - Disney+ - Sem transmissão ao vivo

Libertadores (oitavas)

Sul-Americana (oitavas)

  • 21h30 - Fluminense x América de Cali - SBT, +SBT e Paramount+ - Tempo Real
  • 21h30 - Mushuc Runa x Independiente del Valle - ESPN e Disney+ - Tempo Real

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 23h - CD Águila x CD Olimpia - Disney+ - Tempo Real

Copa dos Campeões feminina da Concacaf

  • 23h - Pachuca (F) x Chorillo (F) - Disney+ - Sem transmissão ao vivo

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje?

Globoplay

  • 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional - Libertadores

Sportv

  • 18h - Ferroviária (F) x São Paulo (F) - Paulistão feminino

ESPN

  • 19h - Huracán x Once Caldas - Sul-Americana
  • 19h - Operário-PR x Avaí - Brasileirão Série B

Disney+

  • 9h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa Saudita
  • 16h - Real Madrid x Osasuna - Campeonato Espanhol
  • 16h - Walsall x Grimsby - Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
  • 16h - Estrela Vermelha x Pafos - Champions League
  • 16h - Ferencváros x Qarabag - Champions League
  • 16h - Rangers x Club Brugge - Champions League
  • 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - Libertadores
  • 19h - Huracán x Once Caldas - Sul-Americana
  • 19h30 - Operário-PR x Avaí - Brasileirão Série B
  • 21h - CD Plaza Amador x Managua FC - Copa Centro-Americana da Concacaf
  • 21h - Cibao x Cavalier FC - Copa do Caribe da Concacaf
  • 21h30 - Mushuc Runa x Independiente del Valle - Sul-Americana
  • 23h - CD Águila x CD Olimpia - Copa Centro-Americana da Concacaf

Paramount+

  • 21h30 - Racing x Peñarol - Libertadores
  • 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional - Libertadores
  • 21h30 - Fluminense x América de Cali - Sul-Americana

TNT

  • 16h - Rangers x Club Brugge - Champions League

SBT

  • 16h - Estrela Vermelha x Pafos - Champions League
  • 19h30 - Fluminense x América de Cali - Sul-Americana
