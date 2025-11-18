Jogos de hoje, terça-feira, 18 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta terça-feira, 18, são os confrontos das Eliminatórias da Euro, com jogos de Espanha, Bélgica, Escócia e Suécia, além do amistoso da seleção brasileira contra a Tunísia. No Brasil, o Botafogo enfrenta o Sport pela Série A, com transmissão exclusiva no streaming.
A programação do dia também conta com as Eliminatórias da Concacaf, a decisão da Al Ain Cup entre Irã e Uzbequistão, além das Eliminatórias Europeias Sub-21 e Sub-19.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Amistosos Internacionais
- 08h - País de Gales Sub-19 x Alemanha Sub-19 - FIFA+
- 16h30 - Brasil x Tunísia - Globo, ge TV e SporTV
- 21h - EUA x Uruguai - Xsports (TV e YouTube)
Eliminatórias da Euro
- 16h45 - Bélgica x Liechtenstein - SporTV
- 16h45 - Espanha x Turquia - ESPN e Disney+
- 16h45 - Kosovo x Suíça - ESPN 2 e Disney+
- 16h45 - Escócia x Dinamarca - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Áustria x Bósnia-Herzegovina - Disney+
- 16h45 - Bulgária x Geórgia - Disney+
- 16h45 - Romênia x San Marino - Disney+
- 16h45 - País de Gales x Macedônia do Norte - Disney+
- 16h45 - Suécia x Eslovênia - Disney+
- 16h45 - Bielorrússia x Grécia - Disney+
Eliminatórias da Concacaf
- 22h - Trinidad e Tobago x Bermudas - Canal GOAT
- 22h - Costa Rica x Honduras - Canal GOAT
- 22h - Haiti x Nicarágua - Canal GOAT
- 22h - Jamaica x Curaçao - Canal GOAT
- 22h - Panamá x El Salvador - Canal GOAT
- 22h - Guatemala x Suriname - Canal GOAT
Eliminatórias Asiáticas
- 13h - Iraque x Emirados Árabes Unidos - ESPN 4 e Disney+
Al Ain International Cup
- 13h - Irã x Uzbequistão - ESPN 2 e Disney+
Eliminatórias Europeias Sub-21
- 14h - Geórgia Sub-21 x Alemanha Sub-21 - FIFA+
Eliminatórias Europeias Sub-19
- 15h - Holanda Sub-19 x Irlanda Sub-19 - FIFA+
Amistoso
- 14h - Chipre x Estônia - Disney+
Brasileirão
- 20h30 - Botafogo x Sport - Prime Video
Brasileirão Sub-20 (quartas)
- 20h30 - Sport Sub-20 x Atlético-MG Sub-20 - SporTV
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 18.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 18.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 18.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
- 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso
- 16h45 - Bélgica x Liechtenstein - Eliminatórias Europeias
- 20h30 - Sport Sub-20 x Atlético-MG Sub-20 - Brasileirão Sub-20
ESPN
- 13h - Iraque x Emirados Árabes Unidos - ESPN 4
- 16h45 - Espanha x Turquia - ESPN
- 16h45 - Kosovo x Suíça - ESPN 2
- 16h45 - Escócia x Dinamarca - ESPN 4
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 13h - Iraque x Emirados Árabes Unidos - Eliminatórias Asiáticas
- 13h - Irã x Uzbequistão - Al Ain International Cup
- 14h - Chipre x Estônia - Amistoso
- 16h45 - Espanha x Turquia - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - Kosovo x Suíça - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - Escócia x Dinamarca - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - Áustria x Bósnia-Herzegovina - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - Bulgária x Geórgia - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - Romênia x San Marino - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - País de Gales x Macedônia do Norte - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - Suécia x Eslovênia - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - Bielorrússia x Grécia - Eliminatórias Europeias
Globoplay
- 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso
FIFA+
- 08h - País de Gales Sub-19 x Alemanha Sub-19 - Amistoso
- 14h - Geórgia Sub-21 x Alemanha Sub-21 - Eliminatórias Europeias Sub-21
- 15h - Holanda Sub-19 x Irlanda Sub-19 - Eliminatórias Europeias Sub-19
Prime Video
- 20h30 - Botafogo x Sport - Brasileirão
Xsports (YouTube)
- 21h - EUA x Uruguai - Amistoso
Canal GOAT (YouTube)
- 22h - Trinidad e Tobago x Bermudas - Eliminatórias da Concacaf
- 22h - Costa Rica x Honduras - Eliminatórias da Concacaf
- 22h - Haiti x Nicarágua - Eliminatórias da Concacaf
- 22h - Jamaica x Curaçao - Eliminatórias da Concacaf
- 22h - Panamá x El Salvador - Eliminatórias da Concacaf
- 22h - Guatemala x Suriname - Eliminatórias da Concacaf
-
