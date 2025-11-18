Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 18 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13h50.

Os destaques do futebol desta terça-feira, 18, são os confrontos das Eliminatórias da Euro, com jogos de Espanha, Bélgica, Escócia e Suécia, além do amistoso da seleção brasileira contra a Tunísia. No Brasil, o Botafogo enfrenta o Sport pela Série A, com transmissão exclusiva no streaming.

A programação do dia também conta com as Eliminatórias da Concacaf, a decisão da Al Ain Cup entre Irã e Uzbequistão, além das Eliminatórias Europeias Sub-21 e Sub-19.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistosos Internacionais

  • 08h - País de Gales Sub-19 x Alemanha Sub-19 - FIFA+
  • 16h30 - Brasil x Tunísia - Globo, ge TV e SporTV
  • 21h - EUA x Uruguai - Xsports (TV e YouTube)

Eliminatórias da Euro

  • 16h45 - Bélgica x Liechtenstein - SporTV
  • 16h45 - Espanha x Turquia - ESPN e Disney+
  • 16h45 - Kosovo x Suíça - ESPN 2 e Disney+
  • 16h45 - Escócia x Dinamarca - ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 - Áustria x Bósnia-Herzegovina - Disney+
  • 16h45 - Bulgária x Geórgia - Disney+
  • 16h45 - Romênia x San Marino - Disney+
  • 16h45 - País de Gales x Macedônia do Norte - Disney+
  • 16h45 - Suécia x Eslovênia - Disney+
  • 16h45 - Bielorrússia x Grécia - Disney+

Eliminatórias da Concacaf

  • 22h - Trinidad e Tobago x Bermudas - Canal GOAT
  • 22h - Costa Rica x Honduras - Canal GOAT
  • 22h - Haiti x Nicarágua - Canal GOAT
  • 22h - Jamaica x Curaçao - Canal GOAT
  • 22h - Panamá x El Salvador - Canal GOAT
  • 22h - Guatemala x Suriname - Canal GOAT

Eliminatórias Asiáticas

  • 13h - Iraque x Emirados Árabes Unidos - ESPN 4 e Disney+

Al Ain International Cup

  • 13h - Irã x Uzbequistão - ESPN 2 e Disney+

Eliminatórias Europeias Sub-21

  • 14h - Geórgia Sub-21 x Alemanha Sub-21 - FIFA+

Eliminatórias Europeias Sub-19

  • 15h - Holanda Sub-19 x Irlanda Sub-19 - FIFA+

Amistoso

  • 14h - Chipre x Estônia - Disney+

Brasileirão

  • 20h30 - Botafogo x Sport - Prime Video

Brasileirão Sub-20 (quartas)

  • 20h30 - Sport Sub-20 x Atlético-MG Sub-20 - SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil; veja horário

O jogo Brasil x Tunísia terá transmissão ao vivo na Globo, ge TV e SporTV, às 16h30.

Que horas é o jogo da Espanha?

O jogo Espanha x Turquia terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h45.

Qual canal irá passar o jogo do Botafogo pelo Brasileirão

O jogo Botafogo x Sport terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 20h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 18.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 18.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 18.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso
  • 16h45 - Bélgica x Liechtenstein - Eliminatórias Europeias
  • 20h30 - Sport Sub-20 x Atlético-MG Sub-20 - Brasileirão Sub-20

ESPN

  • 13h - Iraque x Emirados Árabes Unidos - ESPN 4
  • 16h45 - Espanha x Turquia - ESPN
  • 16h45 - Kosovo x Suíça - ESPN 2
  • 16h45 - Escócia x Dinamarca - ESPN 4

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 13h - Iraque x Emirados Árabes Unidos - Eliminatórias Asiáticas
  • 13h - Irã x Uzbequistão - Al Ain International Cup
  • 14h - Chipre x Estônia - Amistoso
  • 16h45 - Espanha x Turquia - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - Kosovo x Suíça - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - Escócia x Dinamarca - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - Áustria x Bósnia-Herzegovina - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - Bulgária x Geórgia - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - Romênia x San Marino - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - País de Gales x Macedônia do Norte - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - Suécia x Eslovênia - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - Bielorrússia x Grécia - Eliminatórias Europeias

Globoplay

  • 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso

FIFA+

  • 08h - País de Gales Sub-19 x Alemanha Sub-19 - Amistoso
  • 14h - Geórgia Sub-21 x Alemanha Sub-21 - Eliminatórias Europeias Sub-21
  • 15h - Holanda Sub-19 x Irlanda Sub-19 - Eliminatórias Europeias Sub-19

Prime Video

  • 20h30 - Botafogo x Sport - Brasileirão

Xsports (YouTube)

  • 21h - EUA x Uruguai - Amistoso

Canal GOAT (YouTube)

  • 22h - Trinidad e Tobago x Bermudas - Eliminatórias da Concacaf
  • 22h - Costa Rica x Honduras - Eliminatórias da Concacaf
  • 22h - Haiti x Nicarágua - Eliminatórias da Concacaf
  • 22h - Jamaica x Curaçao - Eliminatórias da Concacaf
  • 22h - Panamá x El Salvador - Eliminatórias da Concacaf
  • 22h - Guatemala x Suriname - Eliminatórias da Concacaf
  • A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921

    1/4 A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921 (A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921)

  • Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8

    2/4 Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8 (Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8)

  • O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019

    3/4 O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019 (O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019)

  • O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada

    4/4 O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada (O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada)

