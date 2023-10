Jogos de hoje, terça-feira, 17; onde assistir ao vivo e horários

Os jogos das eliminatórias da Eurocopa, amistosos de seleções, eliminatórias da Copa do Mundo masculina e a semifinal da Copa Libertadores Feminina são os destaques desta terça-feira de futebol.

No dia de hoje, a seleção do Brasil e do Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 21h, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A partida é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eliminatórias da Copa do Mundo

18h - Venezuela x Chile - SporTV

- 19h30 - Paraguai x Bolívia - SporTV 2

- 20h30 - Equador x Colômbia - SporTV 4

- 21h - Uruguai x Brasil - SporTV e Globo

23h - Peru x Argentina - SporTV

Eliminatórias Eurocopa

16h - Finlândia x Cazaquistão - Star+

- 15h45 - Inglaterra x Itália - SporTV

15h45 - San Marino x Dinamarca - SporTV

Amistosos de seleções

16h - França x Escócia - SporTV 2

21h30 - Estados Unidos x Gana - ESPN 2 e Star+

Libertadores feminina (semifinal)

21h30 - Palmeiras x Nacional-COL - Canal GOAT (Youtube)

