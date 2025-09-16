Jogos de hoje, terça-feira, 16 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira, 16 de setembro, será marcada por grandes jogos no cenário do futebol mundial. A UEFA Champions League será o grande destaque do dia, com confrontos de peso entre algumas das principais equipes da Europa, como Juventus x Borussia Dortmund e Real Madrid x Olympique de Marselha.
A UEFA Youth League também entra em ação com um duelo interessante entre Juventus sub-19 e Borussia Dortmund sub-19. No Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série B segue com importantes jogos, como Chapecoense x Athletico-PR. O futebol feminino também ganha destaque com competições internacionais e a Copa do Brasil feminina.
Confira abaixo os jogos e onde assistir ao vivo:
Champions League
- 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - TNT e HBO Max | Tempo Real
- 13h45 - PSV x Union Saint-Gilloise - Space e HBO Max | Tempo Real
- 16h - Benfica x Qarabag Agdam - HBO Max | Tempo Real
- 16h - Juventus x Borussia Dortmund - HBO Max | Tempo Real
- 16h - Real Madrid x Olympique de Marselha - SBT, TNT e HBO Max | Tempo Real
- 16h - Tottenham x Villarreal - Space e HBO Max | Tempo Real
Champions League Asiática
- 15h15 - Al Hilal x Al Duhail - ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 14h - Saarbrucken x SSV Ulm - Canal GOAT e OneFootball | Tempo Real
Copa do Brasil Feminina
- 18h30 - Bahia (F) x Atlético-MG (F) - Sportv
Copa Libertadores
- 19h - Vélez Sarsfield x Racing - Paramount+ | Tempo Real
Brasileirão Série B
- 19h30 - Atlético-GO x Avaí - SportyNet e Disney+ | Tempo Real
- 21h35 - Chapecoense x Athletico-PR - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+ | Tempo Real
MLS
- 20h30 - Inter Miami x Seattle Sounders - Apple TV+ | Tempo Real
NWSL
- 21h - Seattle Reign x Racing Louisville - Xsports
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
- 21h - Chorillo FC (F) x Orlando Pride (F) - Disney+
- 23h - Vancouver Rise FC (F) x Gotham FC (F) - Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
- 21h - Central FC x Moca - Disney+
Copa Sul-Americana
- 21h30 - Lanús x Fluminense - SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+ | Tempo Real