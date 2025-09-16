Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 16 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13h23.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 13h48.

A terça-feira, 16 de setembro, será marcada por grandes jogos no cenário do futebol mundial. A UEFA Champions League será o grande destaque do dia, com confrontos de peso entre algumas das principais equipes da Europa, como Juventus x Borussia Dortmund e Real Madrid x Olympique de Marselha.

A UEFA Youth League também entra em ação com um duelo interessante entre Juventus sub-19 e Borussia Dortmund sub-19. No Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série B segue com importantes jogos, como Chapecoense x Athletico-PR. O futebol feminino também ganha destaque com competições internacionais e a Copa do Brasil feminina.

Confira abaixo os jogos e onde assistir ao vivo:

Champions League

  • 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - TNT e HBO Max | Tempo Real
  • 13h45 - PSV x Union Saint-Gilloise - Space e HBO Max | Tempo Real
  • 16h - Benfica x Qarabag Agdam - HBO Max | Tempo Real
  • 16h - Juventus x Borussia Dortmund - HBO Max | Tempo Real
  • 16h - Real Madrid x Olympique de Marselha - SBT, TNT e HBO Max | Tempo Real
  • 16h - Tottenham x Villarreal - Space e HBO Max | Tempo Real

Champions League Asiática

  • 15h15 - Al Hilal x Al Duhail - ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 14h - Saarbrucken x SSV Ulm - Canal GOAT e OneFootball | Tempo Real

Copa do Brasil Feminina

  • 18h30 - Bahia (F) x Atlético-MG (F) - Sportv

Copa Libertadores

  • 19h - Vélez Sarsfield x Racing - Paramount+ | Tempo Real

Brasileirão Série B

  • 19h30 - Atlético-GO x Avaí - SportyNet e Disney+ | Tempo Real
  • 21h35 - Chapecoense x Athletico-PR - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+ | Tempo Real

MLS

  • 20h30 - Inter Miami x Seattle Sounders - Apple TV+ | Tempo Real

NWSL

  • 21h - Seattle Reign x Racing Louisville - Xsports

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

  • 21h - Chorillo FC (F) x Orlando Pride (F) - Disney+
  • 23h - Vancouver Rise FC (F) x Gotham FC (F) - Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

  • 21h - Central FC x Moca - Disney+

Copa Sul-Americana

