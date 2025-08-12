Jogos de hoje, terça-feira, 12 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Os principais destaques desta terça-feira, 12 de agosto, incluem partidas pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Paulista Feminino e Brasileirão Série B.
Libertadores
- 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield - ESPN e Disney+
- 21h30 - Atlético Nacional x São Paulo - Paramount+
- 21h30 - Peñarol x Racing - Paramount+
Copa Sul-Americana
- 19h - Once Caldas x Huracán - ESPN 4 e Disney+
- 21h30 - América de Cali x Fluminense - SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
- 21h30 - Independiente del Valle x Mushuc Runa - ESPN e Disney+
Brasileirão Série B
- 19h30 - CRB x Athletic - SportyNet e Disney+
Campeonato Paulista Feminino
- 18h - Corinthians (F) x Ferroviária (F) - Sportv
Amistosos Internacionais
- 14h - WSG Tirol x Real Madrid - SportyNet (TV e YouTube)
- 14h - Pafos x Dínamo de Kiev - Canal GOAT
- 14h30 - Club Brugge x RB Salzburg - Lance! (YouTube)
- 16h - Estrela Vermelha x Lech Poznan - Canal GOAT
Copa da Liga Inglesa
- 16h - Bromley x Ipswich - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
- 20h - Atlético San Luis (F) x Atlas (F) - Disney+