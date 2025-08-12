Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 12 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08h25.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Os principais destaques desta terça-feira, 12 de agosto, incluem partidas pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Paulista Feminino e Brasileirão Série B.

Libertadores

  • 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Atlético Nacional x São Paulo - Paramount+
  • 21h30 - Peñarol x Racing - Paramount+

Copa Sul-Americana

  • 19h - Once Caldas x Huracán - ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 - América de Cali x Fluminense - SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
  • 21h30 - Independiente del Valle x Mushuc Runa - ESPN e Disney+

Brasileirão Série B

  • 19h30 - CRB x Athletic - SportyNet e Disney+

Campeonato Paulista Feminino

  • 18h - Corinthians (F) x Ferroviária (F) - Sportv

Amistosos Internacionais

  • 14h - WSG Tirol x Real Madrid - SportyNet (TV e YouTube)
  • 14h - Pafos x Dínamo de Kiev - Canal GOAT
  • 14h30 - Club Brugge x RB Salzburg - Lance! (YouTube)
  • 16h - Estrela Vermelha x Lech Poznan - Canal GOAT

Copa da Liga Inglesa

  • 16h - Bromley x Ipswich - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

  • 20h - Atlético San Luis (F) x Atlas (F) - Disney+
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Libertadores volta hoje: veja onde assistir aos jogos de ida dos brasileiros

Sorteio da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira: onde assistir ao vivo e horário

Por que jogo de João Fonseca em Cincinnati foi adiado? Saiba o motivo e o novo horário da partida

Botafogo foi campeão também em prejuízo em 2024: balanço mostra déficit de R$ 300 milhões

Mais na Exame

Mercados

On bate de frente com a Nike e supera expectativas no 2º trimestre

Esporte

Libertadores volta hoje: veja onde assistir aos jogos de ida dos brasileiros

Mundo

Homem morre durante onda de incêndios e calor extremo na Espanha

Brasil

Governo do Rio propõe pacote de projetos de lei para combater o crime e aumentar a receita